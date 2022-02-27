YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. AK Partili Özhaseki, Adana Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

AK Partili Özhaseki, Adana Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

27.02.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş ne kadar hükümet varsa iddia ile söylüyorum her bir alanda Allah'a hamdolsun hepsinden başarılıyız. Onların yaptıklarının birkaç mislini yaptık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş ne kadar hükümet varsa iddia ile söylüyorum her bir alanda Allah'a hamdolsun hepsinden başarılıyız. Onların yaptıklarının birkaç mislini yaptık." dedi.

Özhaseki, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Adana Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin 20 yılda Türkiye'ye kattığı değerleri ve ileride hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını dile getiren Özhaseki, "Bizim millet, ülke, ümmet diye bir derdimiz var. Bizim tarihe karşı, medeniyetimize bir sorumluluğumuz var. Bizim liderimiz de sıradan bir lider değil, sıradan bir genel başkan değil. O bizim elimizi açtığımızda dualarımızdaki zattır, Allah ona uzun ömürler versin" diye konuştu.

Partilerinin büyük gayretlerle iktidara geldiğini ve önemli işlere imza attığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş ne kadar hükümet varsa iddia ile söylüyorum her bir alanda Allah'a hamdolsun hepsinden başarılıyız. Onların yaptıklarının birkaç mislini yaptık. Sağlıkta, başarılı mıyız, başarılıyız. 17 tane şehir hastanesi yapmışız 13 daha şimdi yapım aşamasında. Pandemi döneminde eğer Kılıçdaroğlu dönemi olsaydı insanlar kapılarda kalır, sokaklarda ölürdü Allah korusun. Sağlıkta başarılıyız. Sağlık çalışanlarımızın sayısı üç misline çıktı. Ulaştırmada başarılıyız. 56 tane hava meydanlarımız yapıldı. Çift yollarımız, otobanlarımız yapıldı. Her bir alanda hükümet etme noktasında Allah'a hamdolsun gelmiş geçmiş hükümetlerin hepsinden başarılıyız."

Savunma sanayisinde eskiden Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu belirten Özhaseki, yaptıkları çalışmalarla savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80 civarına yükselttiklerini söyledi.

Özhaseki, bugünlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zorlukların üstesinde gelerek ulaştıklarını dile getirdi.

Çalışmaya, gayret etmeye devam ettiklerini vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşı tarafta gördüğümüz vahim bir manzara var. Özellikle ana muhalefet tarafını söylemek istiyorum. Deniz Baykal'dan sonra burada bir eksen kayması oldu. Deniz Baykal, daha çok laiklik üzerinden, cumhuriyetin temel değerleri üzerinden, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden bir tercihte bulunup bize eleştiri getirirdi. Onu götürdüler. Yerli ve milli bir adamdı, onu yediler. Yerine her şeye müsait olan bir Kemal efendi getirdiler. Kim getirdi? FETÖ tezgah kurarak, bant kumpasları yaparak getirdi. O geldikten sonra partide bu düşünce değişti. Şimdi iki tane iş yapıyorlar. Bunları dikkatlice dinlerken bu iki şey aklınızdan hiç çıkmasın. Birinci yaptıkları iş, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de ne olursa olsun fikrindeler. Bunun için de yapmayacakları hiçbir şey yok. Altı tane parti bir araya geliyorlar, bir de sakladıkları, söyleyemedikleri milleti de güya saf zannettikleri yedinci parti var. Allah bunların tehlikesinden korusun. Bunların Türkiye'ye yapacağı herhangi bir şey yok ki. Bunlar nasıl oturacaklarına dahi bir ayda karar veremeyen bir grup. Boy sırasına göre mi oturacaklar, yaş sırasına göre mi oturacaklar, aldıkları oy oranına göre mi oturacaklar, yoksa yaştan sakallı olan önde mi olacak, öbürleri arkada mı olacak? Bunu bir ay tartışmış bir grup. Biz geçmişte gördük bunların ne yapacaklarını. Kafayı takmışlar bunlar gitsin de ne olursa olsun."

"Bunların yapacakları bir şey yok, bunlar sadece yıkım ekibi" diyen Özhaseki, "CHP'ye baktığınız zaman bir şeyi daha unutmayın; söylediklerinin tamamı bir algı operasyonu. Yalanlar gırla gidiyor. Ben ömrümde bu kadar yalan söyleyen bir genel başkan görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini belirtti.

- Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Kovid-19 sürecinde büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

Bu zor süreçte vatandaşı yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi, tüm dünyada dengeleri değiştiren her türlü konuda büyük değişimin, dönüşümün yaşandığı bir dönem. Allah'a çok şükür sağlıkla ilgili 20 yıllık yaptığımız yatırımlar sayesinde, bu manada ülkemiz gerçekten yüzünün akıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm emek veren herkesin gayretleriyle bu süreci sağlıklı şekilde atlattı. Dünya içerisinde siyasetten tutun, ekonomiye, eğitime, çalışma şekline kadar her şeyi değiştiren bu sürecin, ekonomiyle ilgili de biliyorsunuz etkileri var. Tekrardan kartların karıldığı, kuralların yeniden oluştuğu, yeni bir düzenin şu anda temellerinin atıldığı bir dönemdeyiz. Çiftçilerimiz, sanayicilerimiz bu süreçte üretmeye devam etti. Bu yüzden hem ekonomik anlamda dünyada büyüyen iki ülkeden birisi olduk. Diğer tarafta da ihracatta rekorlar kırmaya devam ettik."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da kentte yaptıkları çalışmaları anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Emekli öğretmen, öğrencisinin eliyle şifa bulduEmekli öğretmen, öğrencisinin eliyle şifa buldu
Sivas'ta kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandıSivas'ta kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Pazartesi

Sular Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Şimal Eczanesi
Seyhan
Senem Eczanesi
Seyhan
Şakirpaşa Eczanesi
Seyhan
Yıldız Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.