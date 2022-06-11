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  4. AK Parti'li Özhaseki "Siyasete elveda demek üzere olan birisiyim" söylemine açıklık getirdi:

AK Parti'li Özhaseki "Siyasete elveda demek üzere olan birisiyim" söylemine açıklık getirdi:

11.06.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Söylemek istediğim şey, Cumhurbaşkanımızı 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde seçtirmek ve ardından gelen yerel seçimlerde de mücadelemizi verip ondan sonra Allah'a ısmarladık demek"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Siyasete elveda demek üzere olan birisiyim" söyleminin çarpıtıldığını belirterek, "Söylemek istediğim şey, Cumhurbaşkanımızı 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde seçtirmek ve ardından gelen yerel seçimlerde de mücadelemizi verip ondan sonra Allah'a ısmarladık demek." ifadesini kullandı.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, siyaseti ne zaman bırakmak istediğiyle ilgili daha önce defalarca açıklama yaptığını belirtti.

Dün Kayseri'de katıldığı "Kocasinan'ın Yıldızları" programında gençlerle sohbet ettiğini ve onlara bazı tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST kuşağı olarak adlandırdığımız gençliğin, bilimle, teknolojiyle, sanatla, müzikle, sporla ilgilendiğinden duyduğum memnuniyeti ifade ettim ve bu yönde de çalışmalarına devam etmelerini istedim. Sonra dedim ki 'Gözümüz arkada değil. Sizler varsınız. Siyasete elveda demek üzere olan birisiyim. İnşallah sizler geleceksiniz, benim de gözüm arkada değil.' Ben bunu ilk defa mı söylüyorum. Defalarca söyledim. Siyasette de yenilenmek esas ve bunu da en iyi yapan Recep Tayyip Erdoğan. Bir taraftan tecrübe timsali arkadaşlarımızı tutuyor bir tarafa da yeni arkadaşla onlar içerisinde harmanlama yaparak partimizi ileriye doğru taşıyor. Bunu da her fırsatta ifade ediyoruz."

Özhaseki, 2023 seçimlerine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağını ve onun ardından da yerel seçimlerin hazırlıklara başlayacaklarını belirtti.

Bugüne kadar Türkiye'nin bağımsızlığı, birliği, dirliği ve bölünmez bütünlüğü hususunda verilen mücadeledeki kazanımların geri gitmemesi için cumhurbaşkanlığı seçiminin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz Amerika'nın, Avrupa Birliğinde Türkiye dostu gibi gözüken ama her türlü düşmanlığı yapan ülkelerin, FETÖ'nün ve PKK'nın isteğine karşı çıkmak. Cumhurbaşkanlığı seçiminden 9 ay sonra da belediye seçimleri geliyor. Rövanşımız var. Vatandaş bir kere denedi bunları ama aradan 3-4 sene geçti. Hiçbir şey yapmadıklarını gördü. Tembelliklerini gördü. Algı operasyonlarındaki yalanlarını gördü. Bir iki tane heykel ve çeşme açarak 5 seneyi doldurmanın ne kadar acı bir tecrübe olduğunu gördü. İşte bunları da millete anlatarak 2024 belediye seçimlerini de tamamlamak... Söylemek istediğim şey, Cumhurbaşkanımızı 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde seçtirmek ve ardından gelen yerel seçimlerde de mücadelemizi verip ondan sonra Allah'a ısmarladık demek."

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