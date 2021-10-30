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AK Parti'li Özhaseki'den Kayseri-Ankara arası hızlı tren hattı açıklaması:

30.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Allah'ın izniyle hiç kimse endişe etmesin, bizim iktidarımız döneminde Ankara'ya hızlı tren işi başlayacak ve bunu da ölmeden göreceğiz. Kredi görüşmeleri son aşamasında"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri-Ankara arasına yapılacak hızlı tren hattı projesine ilişkin kredi görüşmelerinin son aşamada olduğunu bildirdi.

Melikgazi Belediyesince Battalgazi Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Özhaseki, kentsel dönüşümün kolay olmadığını, ev sahiplerinin yeni evi daha büyük ve düşük fiyatta istediğini dile getirdi.

Türkiye'deki belediyelerin bunu karşılamakta aciz kaldığını ancak Kayseri'nin kentsel dönüşümde öncü olduğunu ifade eden Özhaseki, "Gitmediğim şehir kalmadı, Kayseri kadar imarı düzgün olan, kentsel dönüşümü hakkıyla yapan şehir yok. Bunları yapmamızın bir nedeni de depreme hazırlık. Eğer düzgün evler yapılmazsa tek katlı ev de çöker, iki katlı ev de çöker. Eğer siz onu statiğine uygun şekilde hesaplayarak yaparsanız 50 katlı da olsa hiçbir şey olmaz, rahatça oturursunuz. Japonya'da 50 katlı binalar var, insanlara depremde bir şey olmuyor." diye konuştu.

- Hızlı tren projesi

Özhaseki, zaman zaman siyasilerden Kayseri'de yapılan yatırımlarla ilgili eleştiriler duyduklarını kaydetti.

"Herkes elini vicdanına koysun, Kayseri 10 yıl önceki Kayseri mi, 20 yıl önceki Kayseri'mi?" diye soran Özhaseki, şöyle devam etti:

"30 yıl önceki Kayseri'yi ve çevresindeki illeri bir düşünün. Kayseri, içlerinde parlayan yıldız gibi. En çok yatırımı burası almıştır. Millet Bahçesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, havaalanındaki genişletmeyi Ulaştırma Bakanlığımız yapıyor, Belsin'den Şehir Hastanesi'ne giden hattı Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Allah'ın izniyle hiç kimse endişe etmesin, bizim kendi iktidarımız döneminde Ankara'ya hızlı tren işi başlayacak ve bunu da ölmeden göreceğiz. Kredi görüşmeleri son aşamasında. Şu anda karşılıklı yazışmaları biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız da takip ediyor. Orada bulunan kredinin faizleri tartışılıyor. Haliyle krediyle yapılacak bir iş, 1 milyar dolarlık bir iş. Her bir aşamasını Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlere soruyor, biz de takip ediyoruz. Taş üzerine taş koyandan Allah razı olsun ama niyeti bozuk, militanlarla düşüp kalkan, bu vatanın bölünmesini, parçalanmasını isteyen insanları da Allah'a havale ediyoruz, kahru perişan eylesin."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu de kentsel dönüşüm kapsamında 2 blok ve 73 daireden oluşacak yeni evlerin sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak binaların temelini attı.

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