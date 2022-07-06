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AK Parti'li Özhaseki'den partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı tebriği:

06.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bayramların dindeki manevi ve hayati konumuna uygun olarak şehirlerde değerleri nakşetmeliyiz. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçüklerimizi sevindirerek, ihtiyaç sahiplerini, öksüzleri, yetimleri, garipleri gözeterek ve gönülleri kazanarak bu mübarek günleri maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı tebriği gönderdi.

Özhaseki, 806 AK Parti'li belediyeye gönderdiği Kurban Bayramı tebriği ve tedbirlerine ilişkin yazıda, Türkiye'nin bu yıl salgını kontrol altına aldığını dile getirerek, ülke olarak bayrama daha iyi şartlarda kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını kaydetti.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği bayramların, dayanışmayı pekiştirmeye vesile olduğunu vurgulayan Özhaseki, bu manevi günlerde dayanışmanın ve bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bayramların dindeki manevi ve hayati konumuna uygun olarak şehirlerde değerleri nakşetmeliyiz. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçüklerimizi sevindirerek, ihtiyaç sahiplerini, öksüzleri, yetimleri, garipleri gözeterek ve gönülleri kazanarak bu mübarek günleri maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda, hemşehrilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin hanelerine muhabbet ve sevinç tohumları taşımalıyız.

Milletimizin binlerce yıldır bu topraklarda ayakta kalmasının sebebi, iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek ve tek yumruk olabilme kabiliyetidir. Bu anlamda idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın manevi ikliminin, her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum."

Kurban Bayramı'nda belediyelerin yetki alanında olan yerlerde gerekli tedbirlerin alınması ve bayramın sıkıntısız ve güzel şekilde geçmesi adına ilgili Bakanlıkların hazırladığı genelgelere uyulmasının şehirler için elzem olduğunu ifade eden Özhaseki, bu hassasiyetlere riayet edilmesini istedi.

Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nın gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk, ülkeye aydınlık getirmesini diledi.

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