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AK Parti'li Özhaseki'den sosyal medyadaki görüntüye ilişkin açıklama

07.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Özhaseki'den sosyal medyadaki görüntüye ilişkin açıklama

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, söylemediği bir sözün sosyal medyada kendisininmiş gibi yansıtıldığını bildirdi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Özhaseki'nin, Kayseri'de bir AVM açılışında, kentte gerçekleştirilen turizm toplantısına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile arasında geçen konuşmanın art niyetli şekilde abartılarak sosyal medyada servis edildiğini bildirdi. Özhaseki, "Turizm toplantısında arkadaşımızın biri bana göre aşırıya kaçan bir eleştiri yaptı. Buna Memduh Bey de cevap vermek istedi. Ben de 'Bir şey söyleme' dedim. Eleştiriye ille de cevap vermek gerekmiyor. İnsanların eleştiri hakkı da var." ifadelerini kulandı.

Yapılan eleştiriyi haklı olmadığı halde olgunlukla karşıladıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Memduh Bey sağ olsun beni dinleyerek cevap vermedi. Ama biraz sonra 'He de gitsin' gibi bir laf söyledi. Bunun üzerine bunu alıp o kadar büyütmenin bir manası yok. Orada ben olgunluk olsun diye 'sesini çıkarma her eleştiriye cevap verme' dedim, bu kadar. Bunu söylemek de her zaman benim hakkım. Nihayetinde eleştiri de çok haklı değildi ama ne söylediği de çok önemli değil. Birisi bir şey söylemiş, saygıyla karşılamak lazım. Çünkü orada 10-20 tane hayırlı katkıda bulunacak fikir söylendi. 10-20 tane eleştiri geldi, bu eleştirilerin hepsine cevap vermek gerekiyor mu? hayır. O yüzden ben başkanımıza cevap vermemesini rica ettim. Bunu alıp da abartmanın ne anlamı var bilmiyorum."

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