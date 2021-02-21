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  4. AK Partili Öznur Çalık'tan Pervin Buldan'a tepki:

AK Partili Öznur Çalık'tan Pervin Buldan'a tepki:

21.02.2021 20:19 | Son Güncelleme:
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"Utanmadan kalkıp daha dün PKK’nın dağ kadrosuyla yan yana poz verip, sosyal medya hesabından paylaşıp bugün 'PKK ile ilişkimiz yoktur' diyebiliyorsun. Pes doğrusu. Kimse milletin aklıyla alay etmemeli" - "Bu millet 'PKK bir terör örgütü değildir' ve 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyenler ile sırtını PKK'ya, YPG'ye dayayan Kandil’in mızıkacılarını çok iyi tanıyor"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a tepki göstererek, "Utanmadan kalkıp daha dün PKK’nın dağ kadrosuyla yan yana poz verip, sosyal medya hesabından paylaşıp bugün 'PKK ile ilişkimiz yoktur' diyebiliyorsun. Pes doğrusu. Kimse milletin aklıyla alay etmemeli." ifadesini kullandı.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Pervin Buldan'ın bir televizyon programında "Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok. PKK ile herhangi bir diyaloğumuz, bir irtibatımız yok." ifadesini kullandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Utanmadan kalkıp daha dün PKK’nın dağ kadrosuyla yan yana poz verip, sosyal medya hesabından paylaşıp bugün 'PKK ile ilişkimiz yoktur' diyebiliyorsun. Pes doğrusu. Kimse milletin aklıyla alay etmemeli."

Buldan'ın geçmişte, Gara'da şehit edilen Malatyalı Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in durumuyla ilgili bilgi aldığını hatırlatan Çalık, "O gün kimlerden bilgi aldın yüreğin yetiyorsa isim isim açıkla." ifadesini kullandı.

Çalık, "Bu millet 'PKK bir terör örgütü değildir' ve 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyenler ile sırtını PKK'ya, YPG'ye dayayan Kandil’in mızıkacılarını çok iyi tanıyor. PKK'yı telaffuzdan imtina eden ve terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a 'Birlikte iyi salladık' söyleminde bulunanları milletimiz çok iyi tanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li yöneticilerin HDP'ye karşı sessiz olduğunun altını çizen Çalık, şöyle devam etti:

"Gara'ya gittiği ortaya çıkan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir için neden sessizsiniz? Kahraman ordumuzun PKK'nın eğitim merkezlerinden olan Gara'ya yaptığı operasyonu hazmedemeyenler bilsinler ki devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekun sürdürdüğü mücadele, bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir."

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