AK Partili Öznur Çalık'tan Pervin Buldan'a tepki:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a tepki göstererek, "Utanmadan kalkıp daha dün PKK’nın dağ kadrosuyla yan yana poz verip, sosyal medya hesabından paylaşıp bugün 'PKK ile ilişkimiz yoktur' diyebiliyorsun. Pes doğrusu. Kimse milletin aklıyla alay etmemeli." ifadesini kullandı.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Pervin Buldan'ın bir televizyon programında "Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok. PKK ile herhangi bir diyaloğumuz, bir irtibatımız yok." ifadesini kullandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Utanmadan kalkıp daha dün PKK’nın dağ kadrosuyla yan yana poz verip, sosyal medya hesabından paylaşıp bugün 'PKK ile ilişkimiz yoktur' diyebiliyorsun. Pes doğrusu. Kimse milletin aklıyla alay etmemeli."

Buldan'ın geçmişte, Gara'da şehit edilen Malatyalı Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in durumuyla ilgili bilgi aldığını hatırlatan Çalık, "O gün kimlerden bilgi aldın yüreğin yetiyorsa isim isim açıkla." ifadesini kullandı.