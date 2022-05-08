YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AK Parti'li Sarıbaş'tan zihinsel engelli 4 çocuğuna bakan anneye ziyaret

AK Parti'li Sarıbaş'tan zihinsel engelli 4 çocuğuna bakan anneye ziyaret

08.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Sarıbaş'tan zihinsel engelli 4 çocuğuna bakan anneye ziyaret

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Seda Sarıbaş, Aydın'da 4 zihinsel engelli çocuğuna bakan Sahile Gümüş'ü ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sarıbaş ve beraberindeki partililer, Sahile Gümüş (67) ve 4 zihinsel engelli çocuğunu Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Engelli çocuklarının bakımını 42 yıldır sürdüren anneyle sohbet eden ve ihtiyaçlarıyla ilgili notlar alan Sarıbaş, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyarette AA muhabirine açıklama yapan Sarıbaş, Sahile Gümüş'ü önceki yıllarda da ziyaret ettiğini, onun varlığının kendileri için bir örnek olduğunu söyledi.

Sarıbaş, "Vefakar ve cefakar annemizi tekrar görelim istedik. Tüm topluma örnek olsun istedik. Allah razı olsun. Daima dile getirdiğimiz bir söz var: 'Cennet analarının ayakları altındadır.' Hakikaten burada onu gözlemlemiş olduk. Rabb'im uzun, sağlık dolu ömürler versin inşallah. Evlatlarını sağlıkla ve sıhhatle büyütebilmesini, ilerleyen yıllarda da inşallah onlara sahip olabilmeyi devam ettirmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Anne Gümüş de ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Sarıbaş'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyorTürkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyor
AK Parti'li Çelik, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nde konuştu:AK Parti'li Çelik, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nde konuştu:
Balıkesir'deki Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyorBalıkesir'deki Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor
Anahtar Kelimeler:
anneler günü

Aydın Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazar

İmsak
04:24
Sabah
05:59
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:12
Yatsı
21:40
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.