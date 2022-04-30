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AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da iftar programında konuştu:

30.04.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz inanıyoruz ki milletin iradesine tahammül edemeyenlere, millet iradesine saygı göstermeyenlere yine aziz milletimiz 2023 yılında en büyük cevabı verecek, iradesine tekrardan inşallah sahip çıkacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Biz inanıyoruz ki milletin iradesine tahammül edemeyenlere, millet iradesine saygı göstermeyenlere yine aziz milletimiz 2023 yılında en büyük cevabı verecek, iradesine tekrardan inşallah sahip çıkacak." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer ilgililerin katılımıyla, Merkez Park'ta partisince düzenlenen iftar programında, Kovid-19 nedeniyle bu etkinliklere bir süre ara verildiğini anımsattı.

Adana'da bu iki yılın acısını hep birlikte çıkardıklarını belirten Sarıeroğlu, Türkiye'nin her yerinde ve mahallesinde teşkilatlarının hem kapı kapı gezdiğini hem de gönül sofralarında vatandaşların hanesinde buluştuğunu söyledi.

Sarıeroğlu, birlik, beraberlik ve güzellikler içinde çok bereketli, unutulmayacak bir ramazanı idrak ettiklerini dile getirerek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadrolarının 20 yıldır tüm vatandaşların hayatına dokunacak çalışmalar yaptığını, girdikleri her seçimde rekor sonuçlar alarak millete hizmet ettiklerini anlatan Sarıeroğlu, "Bunu çekemeyenler, sindiremeyenler, zihniyeti karanlık olanlar var. İnşallah onlara en büyük cevabı yine hemşehrilerimiz, yine milletimiz verecek." diye konuştu.

Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamasına değinerek, şunları kaydetti:

"Hadsiz bir şahıs, bir zat buradan açıklıkla söylemek istiyorum, Özgür Özel...Biliyorsunuz birkaç gün önce haddini aşarak, haddi olmayarak bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı büyük bir hakaret ve tehditte bulundu. Tehdit edemezsiniz, biz sizi çok iyi tanıyoruz. Sizin zihniyetinizi çok iyi biliyoruz. Bu ülkede hukuk, yasalar, bağımsız mahkemeler var. Onların vermiş olduğu karara saygı duymak zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı'na saygı duymak zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygısızlık bu ülkeye, Türkiye'ye, milletin iradesine saygısızlıktır. Millet iradesine saygısızlık yaptırmayız, gerekli hukuki süreçleri Sayın Cumhurbaşkanı'mız başlattılar. Biz inanıyoruz ki milletin iradesine tahammül edemeyenlere, millet iradesine saygı göstermeyenlere yine aziz milletimiz 2023 yılında en büyük cevabı verecek, iradesine tekrardan inşallah sahip çıkacak."

- "Aciz bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız"

CHP'li belediyeleri eleştiren Sarıeroğlu, "Nasıl aciz bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Kar yağar ortada yoklardır, balıkçıda yemek peşindedirler. Adana'mızda gördük, yangın olur piyasada yoklardır ama iş algıya, şov yapmaya, reklam panolarında reklam yapmaya geldiğinde bu konuda çok mahirlerdir. Hizmet etmeyi bilmezler, vatandaşın iradesine saygı göstermezler ama yalanla, algıyla milletin kafasını karıştırma konusunda ellerinden geleni artlarına koymazlar. Bu millet bunu çok iyi görüyor, hem 2023'te hem 2024'te hem Türkiye'mizin geneli için hem yerel yönetimler anlamında inşallah gereğini yine aziz milletimiz yapacak." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan, fiyatları, ticari hayatı etkileyen ekonomik dalgalanma süreciyle alakalı da açıklamaları yaptıklarını ve önlemleri aldıklarını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda hayatlara dokunur, hissedilir şekilde pozitif gelişmelere hep birlikte şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

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