AK Parti'li Sarıeroğlu ve Kandemir, partilerinin Danışma Meclisi Toplantısına katıldı

Sarıeroğlu, Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini ifade ederek, "Bölgemiz ateş çemberi, Libya'da yaşanlar ve ülkemizin almış olduğu inisiyatif, Doğu Akdeniz'de irademizi güçlü şekilde ortaya koymuş olmamız, her an yeni gelişmelerin yaşandığı dönemlerde, bizler teşkilatlar olarak sayın Cumhurbaşkanımızın ardından dimdik durmaya inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Geçen yıl ekonomik anlamda güçlü hamleler yaptıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomiyle ilgili karşı karşıya kaldığımız saldırılara anında vermiş olduğumuz cevaplar, atak bir şekilde politikalarımızı uyguluyor olmamızın etkilerini şimdi görmeye başladık. Enflasyon oranları düşüş eğilimine girdi. İnşallah 2020 tek haneli enflasyonları yaşayacağımız bir yıl olacak. Faiz oranları düşüş eğilimini sürdürüyor. Döviz kurları stabil hale geldi. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinden sonra karşı karşıya kaldığımız saldırılarda, 'Dolar 11 lira olacak' gibi piyasaları daha da alevlendirici şekilde spekülasyonlar yapılmıştı. Ama çok şükür bu işlerden medet umanların, umdukları hiçbir şey hayata geçmedi."

Sarıeroğlu, 2020-2022 ekonomi programını devreye aldıklarının, bunun etkisiyle yine birlik beraberlik içerisinde bu yılın atılım dönemi olacağının altını çizerek, "İnşallah bu süreçlerin daha iyi olduğu 2020 olacak. Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde, büyük hamleler yaptığımız bir dönemdeyiz. İnşallah bu hamlelerimize devam edeceğiz. Güçlü ve büyük bir ülkeyiz. Büyük hedeflerimiz, büyük hayallerimiz var. İnşallah bu büyük hedefleri ve hayallere hep birlikte ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.