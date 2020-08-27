YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı

AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı

BİTLİS HABERLERİ  | 27.08.2020 21:46 | Son Güncelleme

AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı

BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelin mutfağında kullanıldığı" yönündeki iddialara ilişkin, "Söz konusu iddia iftira, yalan ve kurgudur" ifadesini kullandı.

Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, söz konusu iddianın yer aldığını belirtti.

İddiaların kesinlikle yalan ve iftira olduğunu, bunun masa başındaki birilerince kurgulandığını aktaran Taşar, şunları kaydetti:

"Bu iftirayı atanların arkasında 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde ilimizde hezimete uğrayanların olduğu net şekilde ortadadır.
Yıllardır ailece memleketimize ve milletimize hizmet ediyoruz. Hayır işlerinde her zaman en ön safta olduk. Geçmişimiz de hayat tarzımız da herkes tarafından biliniyor. Her zaman açık ve şeffaf olduk.
Tatvan Kızılay Şube Başkanı kardeşim Battal Taşar, pandemiye rağmen binlerce aileye yardımda bulunmuştur. Geçmişte ramazan ayında kurulan iftar çadırlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisi yapılmıştır. Kızılay alışveriş kartı, giyim ve gıda kolileri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
Yine pandemi süresince sokak sokak, kapı kapı gezilerek maske, dezenfektan ve kolonya dağıtılmıştır. Söz konusu iddia kesinlikle iftira, yalan ve kurgudur. Bu yalanları da kimlerin yaydığı ortadadır.
Boğazımızdan bugüne kadar haram lokma geçmedi. Allah haram lokma nasip de etmesin."

Konuyla ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını bildiren Taşar, "Yalan ve iftirayı yayan kişi araştırıldığında, kişilik yapısı ve geçmişi çok açık şekilde ortaya çıkacaktır. Yalan ve iftiradan dolayı aldığı hapis cezası da net şekilde görülecektir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Emily plajda! Emily plajda!
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Aksaray’ın ayçiçeği araştırılacak
Aksaray’ın ayçiçeği araştırılacak
Antalya’da 25 bin metre boru çalan şahıs yakalandı
Antalya’da 25 bin metre boru çalan şahıs yakalandı
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı
Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar

Bitlis Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:30
Öğle
12:18
İkindi
15:59
Akşam
18:57
Yatsı
20:18

Bitlis Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Göl Eczanesi
Tatvan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.