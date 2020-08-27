AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı

BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelin mutfağında kullanıldığı" yönündeki iddialara ilişkin, "Söz konusu iddia iftira, yalan ve kurgudur" ifadesini kullandı.

Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, söz konusu iddianın yer aldığını belirtti.

İddiaların kesinlikle yalan ve iftira olduğunu, bunun masa başındaki birilerince kurgulandığını aktaran Taşar, şunları kaydetti:

"Bu iftirayı atanların arkasında 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde ilimizde hezimete uğrayanların olduğu net şekilde ortadadır.

Yıllardır ailece memleketimize ve milletimize hizmet ediyoruz. Hayır işlerinde her zaman en ön safta olduk. Geçmişimiz de hayat tarzımız da herkes tarafından biliniyor. Her zaman açık ve şeffaf olduk.

Tatvan Kızılay Şube Başkanı kardeşim Battal Taşar, pandemiye rağmen binlerce aileye yardımda bulunmuştur. Geçmişte ramazan ayında kurulan iftar çadırlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisi yapılmıştır. Kızılay alışveriş kartı, giyim ve gıda kolileri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Yine pandemi süresince sokak sokak, kapı kapı gezilerek maske, dezenfektan ve kolonya dağıtılmıştır. Söz konusu iddia kesinlikle iftira, yalan ve kurgudur. Bu yalanları da kimlerin yaydığı ortadadır.

Boğazımızdan bugüne kadar haram lokma geçmedi. Allah haram lokma nasip de etmesin."

Konuyla ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını bildiren Taşar, "Yalan ve iftirayı yayan kişi araştırıldığında, kişilik yapısı ve geçmişi çok açık şekilde ortaya çıkacaktır. Yalan ve iftiradan dolayı aldığı hapis cezası da net şekilde görülecektir." ifadelerini kullandı.

