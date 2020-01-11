AK Partili Turan "100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacak"

"Uzun yıllar yapılan görüşmeler sonunda anlaşma hayata geçirilerek büyük bir adım attık. CHP ve HDP hariç herkes ayakta alkışladı. Deniz Baykal 'çok sevindik' diyor. Sevindim demiyor. 'Biz AK Parti ile CHP kavga ederiz ama milli meselelerde aynı yerden bakarız' demek bu cümle. Destek olmamız lazımdı, o anlaşma ile gurur duydum diyor. Ama sayın Baykal, çok sular aktı o köprü altından. Baykal'ın bıraktığı CHP ile Kemal beyin yönettiği CHP arasında sadece isim benzerliği var. Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir operasyon ile oraya geldi. HDP ruhu aksettirildi CHP’ye. Milliyetçilik, ulusalcılık kalmadı partide. Devletçi olan Avrupa’ya Türkiye'yi şikayet eder mi? Baykal’ın partisinden hiçbir şey kalmadı."

Bölgede Türkiye'nin izni olmadan doğal gaz ve petrol araması ya da balıkçılık yapılamayacağını belirten Turan, şöyle konuştu:

Turan, istediklerinin ulusal meselelerde muhalefet ve iktidarın tek bayrak ve tek devlet çatısı altında birliktelik olduğunu vurgulayarak, "Suriye tezkeresinde HDP hariç bütün partiler evet dedi ama CHP Genel Başkanı 'içim kan ağlayarak evet diyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye eski Türkiye değil"

Türkiye'nin İMF’nin yönettiği eski Türkiye olmadığını vurgulayan Turan, "ABD'nin racon kestiği bir ülke değil. Bölgemizde ne kadar mesele varsa çözüm üretmeye uğraşan bir ekip haline geldik. Putin ve Erdoğan bir araya geldi. İki lider Libya’ya 'durun' dedi. Eğer teskere geçmeseydi Erdoğan o masada olabilir miydi? Baykal o yüzden diyor 'kıymetli bu işler' diye." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti’den ayrılarak diğer partilere geçenlere değinen Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Daha son seçimlerde AK Parti'den aday olmuş, aday adayı olmuş arkadaşlar bugün başka partiye geçip en ağır ithamda bulunuyorlarsa şahsi meseleden başka bir şey değil. Cumhur İttifakı zayıflıyorsa Türkiye zayıflıyor. Cumhur İttifakı güçleniyorsa Türkiye güçleniyor. ABD ve dünya Türkiye ne yapacak derken sen makamın alındığında çocuk gibi ağlayacaksan bunun kıymeti olmaz. Doğu Akdeniz güvenliğine, Suriye’nin geleceğine baktığımızda bu meselenin AK Parti meselesi olmadığını Türkiye’nin bir basamak daha çıkma veya çıkmama meselesi olduğu ortada. Türkiye’yi biz büyüttük biz daha çok büyüteceğiz inşallah."