YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. AK Parti'li Uygur, Balıkesir Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldi:

AK Parti'li Uygur, Balıkesir Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldi:

10.05.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Biz 21 yıl boyunca milletimizi en güzel eser ve hizmetlerle tanıştırdık, bunun için mücadele ettik. 14 Mayıs'ta da milletimiz en doğru kararı, en doğru sözü söyleyecektir" dedi.

Uygur, Balıkesir Ticaret Odası üyeleriyle bir otelde düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 5 yılda büyük felaketlerle mücadele ettiğini söyledi.

Tüm yaraların sarılmaya başlandığını ifade eden Uygur, "14 Mayıs'tan sonraki süreçte de daha güçlü bir şekilde hem Balıkesir'imiz için hem de bütün Türkiye için çalışmaya bütün gücümüzle devam edeceğiz." diye konuştu.

Uygur, niyetlerinin her zaman en doğru hizmetleri yapabilmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz her zaman en doğru kararı hep verdi. Ben bu seçimde de milletimizin yine en doğru değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum. Biz 21 yıl boyunca milletimizi en güzel eser ve hizmetlerle tanıştırdık, bunun için mücadele ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine milletimizden gelen sese kulak vererek 14 Mayıs'ta da milletimiz en doğru kararı, en doğru sözü söyleyecektir, buna olan inancımız tamdır. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla biz çalışmaya devam edeceğiz. Çok büyük depremler yaşamamıza rağmen o dönem gündemimizde olan EYT konusunu çözüme kavuşturduk. Yine milletimizden gelen sese kulak vererek yolumuza devam edeceğiz."

Programa, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran da katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyorKazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor
Edirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldüEdirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldü
Tokgöz ailesinin acı günüTokgöz ailesinin acı günü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Belgin Uygur

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:17
Yatsı
21:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Çarşamba

Sinem eczanesi
Sindirgi
Zeytin eczanesi
Ayvalik
Tok eczanesi
Manyas
Efe eczanesi
Savastepe
Anil eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Eray eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.