AK Parti'li Uygur, Balıkesir Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldi:

Uygur, Balıkesir Ticaret Odası üyeleriyle bir otelde düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 5 yılda büyük felaketlerle mücadele ettiğini söyledi.

Tüm yaraların sarılmaya başlandığını ifade eden Uygur, "14 Mayıs'tan sonraki süreçte de daha güçlü bir şekilde hem Balıkesir'imiz için hem de bütün Türkiye için çalışmaya bütün gücümüzle devam edeceğiz." diye konuştu.

Uygur, niyetlerinin her zaman en doğru hizmetleri yapabilmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz her zaman en doğru kararı hep verdi. Ben bu seçimde de milletimizin yine en doğru değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum. Biz 21 yıl boyunca milletimizi en güzel eser ve hizmetlerle tanıştırdık, bunun için mücadele ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine milletimizden gelen sese kulak vererek 14 Mayıs'ta da milletimiz en doğru kararı, en doğru sözü söyleyecektir, buna olan inancımız tamdır. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla biz çalışmaya devam edeceğiz. Çok büyük depremler yaşamamıza rağmen o dönem gündemimizde olan EYT konusunu çözüme kavuşturduk. Yine milletimizden gelen sese kulak vererek yolumuza devam edeceğiz."

Programa, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran da katıldı.

