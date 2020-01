AK Parti’li Yavuz, Kızılcaköy’de jeotermal eylemcilerini nöbet çadırında ziyaret etti

“Jeotermaller Üzerinden Oynanan Oyun ile Üreticiye Darbe Vuruluyor”

Bazım kesimler tarafından kasıtlı olarak Jeotermallerin zararlı olduğu algısı yaratılarak özellikle İncir fiyatlarının piyasanın altına düşürülmesinin sağlandığına dikkat çeken Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ellerinden çok ucuza aldıkları ürünlerden dolayı üreticiye ciddi bir darbe vurulduğunu belirtti. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘’Ortada bilimsel bir veri yokken, Jeotermallerin İncir’i, Zeytin’i kuruttuğu, üreticiyi zarara uğrattığı yaygaraları yapılması bizim üreticilerimize aslında en büyük darbeyi vuran bir eylemdir. Bakınız, Aydın’da bu sezon son on yılın en yüksek rekoltesinde incir üretimi gerçekleşti. İncir’imizin kalitesi ortada. Ama birileri Jeotermaller İncir’e zarar veriyor, insanlarımız kanser vakalarına yakalanıyor diyerekten bir yaygara kopardı, incir fiyatları 5 TL seviyelerine kadar düşüş gösterdi. Oysa ben her ortamda İncir üreticilerimize size oyun oynanıyor, elinizdeki ürünü ucuza satmayın diyerek telkinlerde bulundum. Jeotermaller üzerinden oynanan oyuna örnek olarak, geçtiğimiz dönemlerde Germencik’te bir köyde değerli incir üreticilerimiz ile bir araya gelmiştik. Burada yine Jeotermaller üzerine görüşlerimizi belirtiyorduk. İncir üreticilerimizden olan bir abimiz ‘’boş yere konuşmayın’’ diyerek sözümüzü kesti. Acaba bir tepki ile karşı karşıyamı kalacağız diye düşünürken, incir üreticisi olan çiftçimiz, tamda Jeotermal santraller ile iç içe olan arazisinde yer alan ağaçlardan topladığı incirleri bize sundu. Dedi ki ‘’bakın İncir’in kalitesine, büyüklüğüne… Jeotermallerin incire herhangi bir zararı yok.’’ Bakın bunu söyleyen bir incir üreticisi. Ben bura da Jeotermal Santrallerin savunucusu değilim. Hiç birinin sahibini veya herhangi bir çalışanını yolda görsem tanımam. Ama bu söz konusu Jeotermaller üzerinden algı yaparak ilimizin markası olan İncir’in fiyatını en dibe düşürüp en ucuza kapatma derdinde olanlar var. Biz devlet olarak gerektiğinde yine müdahale de bulunduk. İncir fiyatı hemen normal sevilerine yeniden yükseldi. İfade ettiğim gibi, akredite edilmiş bir firma tarafından ilimiz genelinde faaliyette olan Jeotermallerin çevreye karşı zararlı olup, olmadığı konusunda gerekli raporlama çalışmaları devam ediyor. Birkaç ay içerisinde bu rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır. O zaman görelim bakalım bu Jeotermaller gerçekten doğaya ve insana zararlı mı değil mi? ‘’ dedi.

Jeotermal Santrallerin çevreye ve insan sağlığına karşı zararlı olduğu yönünde açıklamalar yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun belediye olarak çevreye karşı sorumluluklarını öncelikle kendileri tarafından yerine getirilmesi gerektiğine değinen AK Partili Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na arıtmaların durumunu sordu. İl genelinde birçok arıtmanın çalışmadığını ve bu sebeple çevrenin kirletilmesine göz yumulduğunu belirten Yavuz, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu arıtmaların faaliyete geçmesinin gerektiğini açıkladı. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘’Gerçekten de enerji’den tutun tarımda bile kullanılabilecek sıcak su ihtiyacımızı karşılayabilen kaynaklara sahip bir bölge de yaşıyoruz. Neden bu imkanlardan faydalanmayalım? Madem Jeotermaller bu kadar doğaya, insana zarar veriyor niçin o halde CHP’li Belediyeler bu santrallere çalışma ruhsatı veriyor? Bunu iyi analiz etmek lazım… Büyükşehir Belediye başkanı çevreci biri olduğu yönünde izlenim vermeye çalışıyor. Sormak lazım madem siz bu kadar çevreye sahip çıkan birisiniz, üç dönemdir yerel iktidardasınız, belediye olarak çok büyük bir bütçeye sahipsiniz. Bu zamana kadar, Jeotermallerin çevreye karşı zararı olup olmadığını belirlemek için neden bu araştırmayı yaptırtmadınız? Seçim beyannamelerinizde yer alan arıtmaları halen daha neden çalışır hale getirmiyorsunuz? Çalışmayan arıtmalardan dolayı Büyük Menderesi her gün kirletiyorsunuz, menderes üzerinden denize ulaşan pisliklerden dolayı denizin kirlenmesine engel olmuyorsunuz? Hani nerde kaldı sizin çevreciliğiniz?’’ dedi.