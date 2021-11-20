AK Parti'li Yavuz "Teşkilat Akademisi Sakarya Eğitim Programı"nda konuştu:

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Teşkilatçılık bizim işimiz. Liderimizin bizim için hatta bu coğrafya, ümmet ve insanlık için ne olduğunun bilinci içinde siyasetimizi yapıyoruz ama teşkilatçılık olmadan olmaz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca, parti üyelerine yönelik Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi" eğitim programında konuşan Yavuz, organizasyonun hayırlara vesile olmasını diledi.

Çok önemli bir çalışmayı Sakarya'da başlattıklarına işaret eden Yavuz, "Çok önemli siyasi aktörlerimizle buluşacağız. Bu mübarek yolculukta çok şey yaşadık, böyle bir eğitim çalışması sürecini de birlikte yaşıyoruz. İnanıyorum ki çok da bereketli olacak. Zaten çok bereketli bir iş yapıyoruz. Niyetlerimiz de çok halis. Ne yaptığımızın farkındayız. Teşkilatçılık bizim işimiz, teşkilat olmadan bu iş olmaz. Elbette liderimiz başımızda, liderimizin bizim için hatta bu coğrafya, ümmet ve insanlık için ne olduğunun bilinci içinde siyasetimizi yapıyoruz ama teşkilatçılık olmadan olmaz." diye konuştu.

Yavuz, teşkilat bilincini burada daha fazla kuşanarak yol alırken bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanı'nın yanında, arkasında sıra dağlar gibi duracaklarını vurgulayarak, "Önümüzde liderimizle çok daha ilkler, çok daha yenilikler, çok daha güzellikler hep birlikte inşallah yaşamış olacağız." dedi.

- "2023'ü kazanacağız"

AK Parti Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de "Mottomuz, 'Bu hikayenin kahramanı sensin'. Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Öyleyse bu özne, inancını, coşkusunu, heyecanını motivasyonu tazeleyecek ve savunma hattından çıkacak, taarruz hatlarına geçecek. 'Sefer sefer sefer, zafer zafer zafer' diyecek ve 2023'ü kazanacağız." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de geleceğe umutla bakan kadroların bireyleri olduklarını belirterek, eğitimden alacakları bilgileri hemen sahaya inerek vatandaşlarla paylaşacak olmanın heyecanını taşıdıklarını anlattı.

İl Başkanı Yunus Tever de programın hayırlara vesile olması temenni ederek, "Eğitim programları ışığında çalışmalara devam ediyoruz. Her zaman AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza güç vermiş, omuz vermiş, destek olmuş Sakarya teşkilatları olarak, 2023 seçimlerinde de en yüksek desteği vermek için canla başla çalışan teşkilat mensuplarına sahibiz. Bu eğitimlerde çok kıymetli veriler elde edeceğiz ve 2023 seçimleri için çalışmalarımızı bu veriler ışığında yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat mensuplarına yönelik video mesajı da izletildi.

Basına kapalı devam eden eğitim programında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konulu konuşma gerçekleştirdi.

