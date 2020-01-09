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  4. AK Partili Yavuz’un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Partili Yavuz’un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 09.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.AK Partili Yavuz mesajında, “Dünyanın birçok yerinde meydana gelen olaylardan, tarımdan, siyasetten, spordan ekonomiden, doğal afetlerden, trafik kazalarından ve savaşlardan haberdar olmamızı sağlayan gazeteciler, muhabirler hatta ilgili yayın organının her ferdi kamuoyunu aydınlatma haberdar etme ve bilgilendirme amacıyla her gün onlarca tehlikeyi göze alarak haber peşinde koşmaktadırlar.

AK Partili Yavuz’un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Partili Yavuz mesajında, “Dünyanın birçok yerinde meydana gelen olaylardan, tarımdan, siyasetten, spordan ekonomiden, doğal afetlerden, trafik kazalarından ve savaşlardan haberdar olmamızı sağlayan gazeteciler, muhabirler hatta ilgili yayın organının her ferdi kamuoyunu aydınlatma haberdar etme ve bilgilendirme amacıyla her gün onlarca tehlikeyi göze alarak haber peşinde koşmaktadırlar. Haber niteliği taşıyan olayların peşinden koşarken sadece kamuoyunun bilgi alma hakkını temin etmezler. Gazeteciler aynı zamanda demokrasinin gelişimini olgunlaşmasını, toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasını da sağlarlar. Bu bağlamda basın meslek ilkelerini özümsemiş, yansız haber yapmanın tatlı yorgunluğunu yaşayan duyulmayan toplumsal sorunların sesi olmak için gece gündüz demeden yeri geldiğinde çok zor şartlar altında çalışan gazeteci ve bütün basın gönüllülerimizin 10 Ocak Gazeteciler gününü kutlar, görevlerini yaparken bu yolda can vermiş basın mensubu emekçilerimizi bu önemli günde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” dedi.

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Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:52
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Dikici Eczanesi
Nazilli
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