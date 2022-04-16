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  4. AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı'nın son durumunu değerlendirdi:

AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı'nın son durumunu değerlendirdi:

16.04.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"14 Mayıs'ta herhangi bir aksilik olmazsa havalimanın açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek" - "Havalimanı planlandığı gibi, yılda taşıyacağı yolcu kapasitesi ile insanımıza, hemşehrilerimize ve Doğu Karadeniz'i gelip görmek isteyenlere kolaylık sağlayacak"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, herhangi bir aksilik olmazsa Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Yazıcı, AA muhabirine, Rize-Artvin Havalimanı'nın 10 yıl önce hayal bile edilemediğini belirterek, Türkiye'de büyük ölçekli yatırımlar arasında yer alan bu yatırımın kısa zamanda hükümetleri döneminde yapıldığını anlattı.

Havalimanının Türkiye'de deniz dolgusu üzerinde yapılan ikinci havalimanı olduğunu aktaran Yazıcı, havalimanının, dünyadaki sayılı havalimanları arasında yer alacağını vurguladı.

Hayati Yazıcı, "Hem güvenliği hem yapılaşma tekniği hem de görsellik bakımından Türkiye'de bir numaralı havalimanı olduğunu da söyleyebilirim. İstanbul Havalimanı'nı hiçbir şeyle kıyaslamıyoruz. Hepimiz bundan gurur duymalıyız ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Çok güzel ve prestijli bir yatırım olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımında sona gelindiğinin altını çizen Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"14 Mayıs'ta herhangi bir aksilik olmazsa havalimanın açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Havalimanı planlandığı gibi, yılda taşıyacağı yolcu kapasitesi ile insanımıza, hemşehrilerimize ve Doğu Karadeniz'i gelip görmek isteyenlere bir kolaylık sağlayacak. Trabzon Havalimanı'nın hemen yanında Rize-Artvin Havalimanı, ulaşım bakımından büyük bir seçim imkanı sunuyor."

Partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılacağını dile getiren Yazıcı, "Parti içindeki arkadaşlarla her ay yaptığımız çalışmaları ve yapacaklarımızı istişare ettiğimiz bir değerlendirme toplantısı. Bunun da çok faydalı olduğunu görüyoruz." dedi.

Yazıcı, daha sonra Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda parti yöneticileriyle bir araya geldi.

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