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AK Parti'li Yazıcı, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası'na ilişkin teklifin bu ay Meclise sunulacağını açıkladı:

11.02.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Genel gerekçe ve madde gerekçeler üzerinde çalışıyoruz. Sanırım bir aksilik olmazda bu ay içerisinde Meclise teklif olarak sunumu gerçekleştireceğiz" - "(Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin açıklaması) Bu düpedüz bir çağrıdır, 'Ben böyle yapıyorum, siz de böyle yapın' anlamına gelecek bir eylem biçimidir. Bunu da doğrusu yakıştıramıyorum"

RİZE (AA) - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Siyasi Partiler Kanunu" ile "Seçim Yasası"na ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek "Sanırım bir aksilik olmazda bu ay içerisinde Meclise teklif olarak sunumu gerçekleştireceğiz." dedi.

Yazıcı, AA muhabirine, çalışmaları uzun zamandır devam eden Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade etti. Son düzenlemeler üzerinde çalışıldığını dile getiren Yazıcı, "Genel gerekçe ve madde gerekçeler üzerinde çalışıyoruz. Sanırım bir aksilik olmazda bu ay içerisinde Meclise teklif olarak sunumu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yazıcı, seçim barajının daha önce üzerinde uzlaşma sağlandığı gibi olacağına işaret ederek "Hem Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız kamuoyu ile paylaştı hem de Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı Sayın Bahçeli tarafından paylaşıldı. O oranda teklif gelecek ama Meclis ne yapar? Nihai kararda takdir Meclis Komisyonu ve Meclisindir. Herhalde belirlendiği şekilde çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şık olduğunu söylemek mümkün değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin açıklamasına da değinen Yazıcı, Mecliste ikinci büyük partinin lideri olarak Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğunun fazla olduğu söyledi. Yazıcı, kamuoyu ile paylaşılan yönlendirmeye müsait söylemlerin makul, mantıklı ve etik değerlere uygun düşmesi gerektiğinin altını çizdi. Kamuoyundaki beklentinin bu yönde olduğuna işaret eden Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun saat 22.00'yi belirleyerek yaptığı açıklamaların hepsinin sorunlu olduğunu savundu.

Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun ilk ıslak imzalı evrak olarak paylaştığı belgenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yalanlandığını belirterek şöyle devam etti:

"Herkes bunu gördü. Sonrasında bir mekandan görüntü verdi. Mekanın ev olmadığı, bir otel odası olduğu görüldü. Son yaptığı elektrik açıklaması. Elbette partilerimiz, vatandaşlarımız ülkede kendilerini ilgilendiren konulara ilişkin eleştiri, öneri haklarını çok sert biçimde tahkir etmeden de kullanabilirler. Buna hiç kimsenin diyeceği yok ama 'Ben, bana gelen faturayı ödemeyeceğim.' demek ve bunu deklare etmek suretiyle bir tavır göstermek en azından yakışık alan bir tutum olmadığı kanısındayım. Liderlerin yaptığı uygulama, önerdikleri hususların örnek alınabilecek durumda olması lazım. Bir taraftan böyle söylüyor, bir taraftan 'Ben kimseyi davet etmedim.' sözleriyle ifade ediyor. Bu düpedüz bir çağrıdır, 'Ben böyle yapıyorum, siz de böyle yapın.' anlamına gelecek bir eylem biçimidir. Bunu da doğrusu yakıştıramıyorum. Şık olduğunu söylemek mümkün değil."

- "İnşallah millete faydalı konularda bir mutabakat sağlarlar"

Türkiye'de enflasyonist baskılar ve elektrik faturası gibi insanların sorunları ile meşgul olduklarını vurgulayan Yazıcı, 2023 seçimine kadar bunlarla meşgul olacaklarını belirtti. Yazıcı, muhalefetin sürekli bir toplantı gündeminde olduğunu ve bu toplantılarda bir ürün ortaya çıkaramadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Siyaseti takip edenlerin, 'Toplantıda şu çıktı.' diyebilmeleri, bir değer ortaya koyabilmeleri gerekir. Olgu ortaya çıkması gerekir. İnşallah millete faydalı konularda bir mutabakat sağlarlar. Bunu kamuoyu ile paylaşırlar. Onların bir siyasi tarzı, bizim bir siyasi pratiğimiz var. Bizim siyasetimizin temelinde millet var. Siyasetimizi planlarken milletin değerlerini, isteklerini, arzu ve taleplerini dikkate almak suretiyle imkanlar ölçüsünde planlıyor ve icra ediyoruz."

Yazıcı, bütün siyasi partilerin ülkenin gelişimi için ortak bir değer sergileyecek duruma gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hayati Yazıcı, Rize'deki programı kapsamında Ziraat Botanik Bahçesi'nde organize edilen toplantıda, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

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