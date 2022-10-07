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AK Partili Yazıcı, TED Erzurum Koleji'nin açılışında konuştu:

07.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hedefimiz, eğitim ve öğretimi kaliteli hale getirmektir. Öğrencilerimizin okuyacakları kitapların, materyallerin tamamının sıralarının üstünde olmasını planladık ve öyle teslim ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eğitim öğretimi kaliteli hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin okuyacakları kitapların, materyallerin tamamının sıralarının üstünde olmasını planladık ve öyle teslim ettik." dedi.

Yazıcı, Erzurum'un Aziziye ilçesinde yapımı tamamlanan TED Erzurum Koleji hizmet binasının açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde özellikle iki alandaki yatırımların ön plana çıktığını söyledi.

Bu alanlardan birinin eğitim, diğerinin ise sağlık olduğunu anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu iki alan doğrudan insanla alakalıdır. Hedefimiz, eğitim ve öğretimi kaliteli hale getirmektir. Öğrencilerimizin okuyacakları kitapların, materyallerin tamamının sıralarının üstünde olmasını planladık ve öyle teslim ettik. Bunda ne derece özenli davrandığımızı görmek mümkün. Devlet için çocuk çocuktur. Onun zengini fakiri olmaz. Bütün çocuklarımız arasında zengin fakir ayrımı yapmadan ders kitapları ve kitaplarına ek yardımcı kitaplarını da verdik. Derslerine çalışmalarında herhangi bir mazeret bırakmıyoruz."

Programda, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından TED Erzurum Koleji'nin açılışı yapıldı.

Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TED Erzurum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

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