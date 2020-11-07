AK Partili yöneticilerden organ bağışına destek

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde AK Parti İlçe Yöneticileri, organ bağışında bulundu.

AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Nazmi Tok ve parti yöneticileri 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Ayvacık Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Partililer, bağışlanabilen tüm organları için form doldurdu.

Burada konuşan AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Nazmi Tok, organ bağışının önemine dikkati çekerek, " Organ Bağışı Haftası nedeniyle Ayvacık Devlet Hastanesi’ni ziyaret ettik. Burada siyasi kimliğimizi bir kenara bırakıp, organ bağışı yapmaya geldik. Partimizden duyarlı davranıp, gönüllü olan yönetim kurulu üyelerimiz form doldurarak, organ bağışına katkıda bulunuyorlar" dedi.

Ayvacık Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Berkant Akalın ise duyarlılıklarından dolayı parti yönetimine teşekkür ederek, "Organ Bağışı Haftası dolayısıyla duyarlı davranan herkese teşekkür ediyoruz. Organ Bağışı, kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Bir canı kurtarabilirsek ne mutlu bizlere" diye konuştu.

