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AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörünü değerlendirdi

14.06.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörünü değerlendirdi

AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörünü değerlendirdi

İZMİR (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ekipman üretiminde dünyada üçüncü sırada yer alabilecek potansiyeli olduğunu belirtti.

Altunyaldız, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen rüzgar sanayisi üretim tesisleri tanıtım gezisinde, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek dönemde Avrupa Yeşil Mutabakat, emisyon hacimlerinin düşürülmesi, yenilenebilir enerji santrallerinin artırılması gibi aşamaların Türkiye'nin üretim potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsatlar oluşturacağını dile getiren Altunyaldız, "İnsan kaynakları, çalışma motivasyonu, geliştirdiği kapasitesi, eğitim merkezleri, üretimi zenginleştirmesi ile rüzgar endüstrinin gelişmesine yönelik bir ortam görmek bu ziyaretteki en önemli kazanımımız oldu. Son derece güven verici ve sevindirici oldu." diye konuştu.

Altunyaldız, ziyaret süresince rüzgar enerjisi sektörü temsilcilerini dinlediklerini, taleplerini aldıklarını ifade etti.

Rüzgar enerjisi üretiminde tedarik oluşturma yanında tedarikin güvenli bir şekilde piyasalara arzının önemli olduğunun altını çizen Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Burada yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin yatırım planlarını öğrendik. Türkiye'nin rüzgar enerjisi ekipman üretiminde dünyada üçüncü sırada yer alabilecek güçte potansiyeli mevcut. Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki üretim potansiyelinin daha ileriye taşınması için elimizden gelen gayreti tüm kurum ve kuruluşlarımızla göstereceğiz. Bölgemizde ve küreselde bu sektörlerde rekabetçi ve sürdürülebilir aktörlerin çıkarılabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörünü değerlendirdi

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