AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

GİRESUN (AA) - Giresun, Artvin, Ordu, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon'da, AK Parti İl Başkanlıkları 28 Şubat darbesinin 25. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Atatürk Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 25 yılı geride bırakan 28 Şubat sürecinin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat'ın, vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçtiğini ifade eden Tatlı, "Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için 'Bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız." dedi.

Tatlı, demokrasiye ve mili idareye her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Ülkemizde 27 Mayıs, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasinin ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasına, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da katıldı.

- Artvin

AK Parti İl Başkanlığınca Halitpaşa Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Meydanda toplanan vatandaşlar, "28 Şubat demokrasinin kara günüdür", "Darbe insanlık suçudur", "28 Şubat utanç tarihidir", "28 Şubat Türkiye'nin ayağına vurulan prangadır", "28 Şubat inananlara karşı topyekun savaştır", "Unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, "demokrasiye balans ayarı" denilerek dönemin hükümetinin istifaya zorlandığı 28 Şubat postmodern darbesiyle milyonlarca insanın hayatının karartıldığını söyledi.

Tahtalı, 28 Şubat darbesinin vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah."

- Ordu

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Kılıçkaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 25. yılını geride bırakan ve "postmodern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Kılıçkaya, şöyle konuştu:

"Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek. 28 Şubat için 'Bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır."

Basın toplantısına İl Başkanı Halit Tomakin'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli STK temsilcileri katıldı.

- Bayburt

AK Parti Bayburt İnsan Hakları Başkanı Seyfullah Kaya, partisinin il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat 1997'de milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili darbeyi unutmayacaklarını ifade etti.

Kaya, 28 Şubat sürecinde insanların ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını, milyonlarca insanın hayatının karartıldığını kaydederek, "Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için 'Bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır." dedi.

- Trabzon

15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Mumcu, "post-modern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat'ın, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu aktardı.

Mumcu, vesayetçi zihniyetle mücadelelerinin devam edeceğini bildirerek, "Ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

- Gümüşhane

AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat postmodern darbesi ile insanların ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını, milyonlarca insanın hayatının karartıldığını ifade etti.

Kadınlar ve genç kızların bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olduğunu dile getiren Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek 'yeşil sermaye' adı altında ötekileştirilmiştir."

Köse, vesayetçi zihniyetle mücadelelerinin devam edeceğini, 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacaklarını vurgulayarak, demokrasi ve milli iradeye her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

