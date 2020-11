AK Parti’nin Kütahya’daki üye sayısı 77 bin 948’e yükseldi

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya’da Haziran ayından bugüne 7 bin kişiyi daha partiye katarak, üye sayısını 77 bin 948’e yükselttiklerini ifade etti.

AK Parti Kütahya 7. Olağan İl Kongresi’nde bir konuşma yapan Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, ”Demokrasinin, milli iradenin, kuruluşun, kurtuluşun şehri Kütahya, vatan uğruna nice şehitler vermiş, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan, ay-yıldızlı bayrağımızın gururla dalgalandığı şanlı ilimizdir. Kütahya, nasıl ki tarihinin her devrinde nice diriliş destanlarının başkahramanı olduysa, 19 yıldır da Türkiye’yi yeniden şahlanışa geçiren Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında inandığı yolda yürümeyi sürdürüyor. Milli, manevi değerlerine, istiklaline canı gönülden bağlı, vatanına sevdalı Kütahyalı hemşerilerimiz, AK Teşkilatlarımızla birlikte hakkın, hakikatin yanında durmaya, adaletin sesi olmaya devam ediyor” dedi.

"AK Parti Kütahya’mızda da gönüllerin birincisi olarak, zaferden zafere koşuyor”

Milletvekili Erenler, ”AK Partimiz girdiği her seçimde Türkiye’miz de olduğu gibi Kütahya’mızda da gönüllerin birincisi olarak, zaferden zafere koşuyor. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bu başarı AK Parti’mizin her kademesinde, çocuklarımıza, büyük ve güçlü Türkiye bırakma hedefiyle, canla başla çalışan, tüm dava kardeşlerimizin başarısıdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, biz, kaderi, Türkiye’nin kaderiyle, Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız. Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yıldır bu aziz millete hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Rabbim, daha nice yıllar milletimize hizmetkâr olmayı nasip eylesin” diye konuştu.