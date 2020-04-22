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Akademisyen, 23 Nisan'a özel marş besteledi

EDİRNE HABERLERİ  | 22.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Evrim Kaşıkçı'nın bestelediği "23 Nisan Bugün" adlı marşın klibine, çocuklar evlerinden çektikleri görüntülerle katkı sağladı

Akademisyen, 23 Nisan'a özel marş besteledi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi ve Balkan müzikleri icracısı Evrim Kaşıkçı, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla bestelediği "23 Nisan Bugün" adlı marşa, çocukların evlerinden çektiği görüntülerle klip hazırladı.

Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Müzik Kültürleri Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin açılışının 100. yılı olması nedeniyle bu 23 Nisan'ın daha çok anlam taşıdığını söyledi.

Bu kapsamda özel bir çalışma yapmayı planladığını belirten Kaşıkçı, "Daha önce yapılmış eserleri icra etmek yerine hem çocuklarıma hem de tüm dünya çocuklarına armağan edebileceğim kalıcı bir eser üretmek istedim. Ortaya güzel bir marş çıktı." dedi.

Kırklareli Belediyesinin, 23 Nisan'da yayınlamak üzere evinde akordiyonla çocuk şarkıları çaldığı bir video göndermesini istediğini anlatan Kaşıkçı, "Bu kapsamda içinde Kırklareli sözleri geçen yerel bir versiyon daha kaydettik." diye konuştu.

Marş için 23 Nisan günü paylaşılacak bir klip de hazırladıklarını ifade eden Kaşıkçı, klibin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan çocukların, aileleri tarafından çekilen görüntülerinden oluştuğunu kaydetti.

Ne olursa olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu yitirilmeden kutlanacağını vurgulayan Kaşıkçı, dünyanın tek çocuk bayramının coşkusuna böyle bir katkı sunmaktan da kıvanç duyduklarını belirtti.

Akademisyen, 23 Nisan'a özel marş besteledi

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23 Nisan Edirne marş

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