Akademisyenin paylaştığı ‘doktora tezi yeterlilik sofrası’ Twitter'ın gündemine oturdu

Prof. Dr. Özel, Twitter’da üzeri zeytinyağlı, börek ve pastayla dolu bir masanın iki fotoğrafını paylaşarak, “Tez savunmalarının, doktora tez yeterliliklerinin güzel tarafı. İşin güzel yanı, el ürünü, evde yapılmış olması” yorumunda bulundu.

Bazı kullanıcılar, Özel’in tweet’indeki durumu ‘Yemekteyiz’ programına benzetirken, birçok kişi de bu tarz uygulamaların eskiden akademide kabul gören şeyler olmadığını söyledi.





