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Akademisyenin paylaştığı ‘doktora tezi yeterlilik sofrası’ Twitter'ın gündemine oturdu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
İÇERİK  | 28.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Özel’in Twitter’da paylaştığı ‘doktora tezi yeterlilik sofrası’ sosyal medyada gündem oldu. Özel, yaptığı paylaşımda öğrencilerin tez sunumu öncesi sofra hazırlamasını överken; akademi kökenli çok sayıda Twitter kullanıcısı ise duruma tepki gösterdi.

Akademisyenin paylaştığı ‘doktora tezi yeterlilik sofrası’ Twitter'ın gündemine oturdu

Prof. Dr. Özel, Twitter’da üzeri zeytinyağlı, börek ve pastayla dolu bir masanın iki fotoğrafını paylaşarak, “Tez savunmalarının, doktora tez yeterliliklerinin güzel tarafı. İşin güzel yanı, el ürünü, evde yapılmış olması” yorumunda bulundu.

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Bazı kullanıcılar, Özel’in tweet’indeki durumu ‘Yemekteyiz’ programına benzetirken, birçok kişi de bu tarz uygulamaların eskiden akademide kabul gören şeyler olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Özel

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