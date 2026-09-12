Akademisyenlere sosyal medya geliri yasağı iddiasına YÖK'ten açıklama

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla akademisyenler de uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi ve içerikleri dijital mecralarda paylaşmaya başladı. Ancak kamu kurumlarında görev yapan memurlar ve üniversitelerdeki akademisyenlerin internet siteleri, sosyal medya platformları, YouTube ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesine ilişkin mevzuat kapsamında hazırlanan bir görüş yazısı kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı akademisyenlerin iddiaların ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı öne sürüldü.

"YENİ BİR DÜZENLEME YOK"

Tartışmaların ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. YÖK, akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığını açıkladı.

Kurul, kamuoyuna yansıyan belgenin bir devlet üniversitesinin başvurusu üzerine hazırlanan görüş yazısı olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu talebin mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama iletildiği ve alınan cevabın üniversitelerle yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşıldığı ifade edildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin haber ve değerlendirmeler yer almıştır.

Kamuoyuna yansıyan görüş yazısı, bir devlet üniversitemizin başvurusu üzerine Yükseköğretim Kurulunun mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama ilettiği talebe verilen cevaptır. Söz konusu görüş, devlet üniversitelerimizle bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır.

Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur."