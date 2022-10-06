AKAMİB, ocak-eylül döneminde 698 milyon dolarlık ihracat yaptı

KAYSERİ (AA) - Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, ocak-eylül döneminde 698 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Kılıçer, birlik tarafından Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen mobilya istişare toplantısında, sektör ihracatının her ay bir önceki döneme göre arttığını belirtti.

Mobilya sektörünün, ocak-eylül dönemi ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artırdığını ve 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Kılıçer, şu bilgileri verdi;

"Birlik olarak eylül ayı ihracatını geçtiğimiz yılın eylül ayına göre yüzde 1,8 artırdık ve 81 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ocak-eylül döneminde ise ihracatımızı yüzde 8,3 artırdık ve 698 milyon dolarlık ihracat yaptık. Eylül ayında birlik ihracatından en fazla payı yüzde 61 ile mobilya ürünleri aldı. 49,5 milyon dolar mobilya, 12,8 milyon dolar kağıt karton ve matbu yayınlar, 12,7 milyon dolar keresteler-sandık-kafes-palet, 3,8 milyon dolar diğer ahşap mamulleri ve 2 milyon dolar orman tali ürünleri ihracatı yaptık. Eylül ayında en fazla ihracatı yüzde 10,5 artış ve 15,9 milyon dolarla Irak'a yaparken, en fazla artış yakaladığımız pazar yüzde 147,5'le İran oldu. İlk dokuz ayda da en fazla ihracat yaptığımız ülke 124,5 milyon dolarla Irak olurken, ihracatımızı en fazla artırdığımız pazar ise yüzde 92 ile Katar oldu."

Konuşmanın ardından, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir'in ihracat destek mevzuatı hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıda, sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya, Ticaret Bakanlığı Maden, Metal ve Orman Ürünleri Dairesi Başkanı Ali Rıza Oktay, Ticaret Bakanlığı Uzmanı Koray Ali Gonca, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, KUMSMALL AVM yönetimi, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve AKAMİB üyeleri katıldı.

