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Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

16.02.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

İlk olarak Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya gelen Akar, daha sonra Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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