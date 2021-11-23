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Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Rage'yi kabul etti

23.11.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, Türkiye'nin, Somali halkının barış, güvenlik ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi

Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Rage'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi kabul etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rage ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Orgeneral Güler'in de katıldığı kabulde Bakan Akar tarafından, Türkiye ile dost ve kardeş Somali arasında siyasi ve askeri iş birliğinin gelişmeye devam ettiği, Türkiye'nin, Somali halkının barış, güvenlik ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

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