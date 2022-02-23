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Akaryakıt istasyonundan cep telefonu ve para çalan şüpheli tutuklandı

23.02.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

EDİRNE (AA) - Edirne’de bir akaryakıt istasyonunun kasasından cep telefonu ve para çalan şüpheli tutuklandı.

Tunca Köprüsü yakınındaki akaryakıt istasyonuna gelen M.M. (29) görevlinin dışarıda olduğunu görünce kasaya yöneldi.

Kasanın yanında bulunan cep telefonunu alıp dışarı çıkan şüpheli, daha sonra tekrar içeri girerek kasadaki paraları aldı.

Paranın bir kısmını çoraplarının içine saklayan şüpheli, görevlinin içeri girdiği sırada marketten çıktı.

Kasaya geldiğinde paraların alındığını fark eden görevli polise haber verdi.

Olay yerine sevk edilen çarşı ve mahalle bekçileri şüpheliyi fazla uzaklaşamadan akaryakıt istasyonunun 200 metre ilerisinde yakaladı.

Üzerinden marketin kasasından aldığı 530 lira ile cep telefonu çıkan şüphelinin alkollü olduğu, istasyona gelmeden önce düşerek başını yaraladığı belirlendi.

Yakalandığı yerdeki ilk müdahale sonrası Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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