Akaryakıt istasyonunu kadınlar işletiyor

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunun 10 kadın çalışanı, mesleklerini özveriyle yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR ile bir akaryakıt şirketinin iş birliğinde 2018 yılında hayata geçirilen ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında 5 bin kadına istihdamı hedefleyen projeyle, kadın çalışanlar akaryakıt istasyonlarında daha görünür olmaya başladı.

Projenin uygulandığı Kayseri'deki bir akaryakıt istasyonunda 24 çalışanın 10'u kadınlardan oluşuyor. İstasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı ve vardiya amiri görevlerini üstlenen kadınlar, bir zamanlar "erkek işi" diye uzak durulan mesleği başarıyla sürdürüyor.

İstasyon müdürü Nazan Kanberoğlu (35), AA muhabirine, Erciyes Üniversitesinde yüksek lisans yaptığı dönemde masraflarını çıkarmak için İŞKUR üzerinden 6 ay çalışmak üzere girdiği sektörü çok sevdiği için işi bırakmadığını söyledi.

Markette işe başladığını ve sonrasında 2,5 sene marketler müdürü görevini yürüttüğünü ifade eden Kanberoğlu, 5 aydır da istasyon müdürü olarak çalıştığını belirtti.

Sektörde çalışmasını istemeyen babasını zor ikna ettiğini ve özellikle kadınlardan olumlu tepkiler aldığını dile getiren Kanberoğlu, "Akaryakıt istasyonuna gelen kadın müşterilerimizin tepkisi gayet iyi. Kendilerinden birisini görmek, onlara yardımcı olan birilerini görmek, onlar açısından da bizim açımızdan da iyi oluyor. Bizi motive eden tarafı bu oluyor. Kadın müşterilerimiz saha içerisinde kadın çalışan görünce daha rahat hareket ediyor. Biz de onları gördüğümüz zaman daha motive oluyoruz ve işimize daha da asılıyoruz." diye konuştu.

- "Bu mesleğe korkarak başladım"

Ön saha satış elemanı görevini yürüten 25 yaşındaki Aslıhan Asıl ise 3 yıl önce Kayseri'ye yerleştiğini ve iş arayışına giriştiğini söyledi.

Pompacı olarak çalıştığını ve işini severek yaptığını ve aynı sektörde çalışan eşinin de bu konuda en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Asıl, "Bu işe 'erkek mesleği' görüldüğü için korkarak başladım ama kadınların da yapabileceğini gördükten sonra hiç korkmuyorum. Yapılmayacak hiçbir şey yok. Bu vardiyanın amiri olarak görev yapıyorum." dedi.

- "Müşterilerimiz ilk başlarda çok gülüyorlardı"

2 çocuk annesi Zekiye Tuncay ise 4 yıldır çalıştığı mesleğe ön saha satış görevlisi olarak başladığını, daha sonra markete geçtiğini anlattı.

Akaryakıt istasyonuna gelen erkek müşterilerin ilk başlarda bu durumu yadırgadıklarına dikkati çeken Tuncay, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz ilk başlarda kabullenememişlerdi, çok gülüyorlardı. Çok değişik geliyordu, şimdi bizi benimsediler. Başta karşı çıkanlar, şu anda destek veriyor. Mesleğimi seviyorum, bırakmayı düşünmüyorum. Bütün kadınlara da öneriyorum. Zor bir meslek değil. Erkek mesleği diye düşünülmemeli. Bir kadın zaten her şeyi başarır. Erkekler bize yardımcı oluyor burada. Ben burada birçok erkek elemana işi öğrettim."

- "Çekinilecek, utanılacak bir meslek değil"

Akaryakıt istasyonunda birkaç gün önce göreve başlayan bir çocuk annesi Keziban Göktepe ise 6 yaşındaki oğluna hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

Ortam ve arkadaşlarının çok iyi olduğunu aktaran Göktepe, "Benzinlikte çalışacağım dediğim zaman, 'nasıl olur, bayansın, yanlış mı duyduk' gibisinden tepkiler geldi. Ama çekinilecek, utanılacak bir meslek değil. Herkes yapabilir." dedi.

İstasyondan akaryakıt alan sürücülerden Metin Çalış da zorlukları olan mesleğin kadınlara yakıştığını ve bir müşteri olarak bu durumdan memnun olduğunu belirtti.

