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Akasya Asıltürkmen kaş kaldırma estetiği yaptırdı! 'Tırsa tırsa gittim yaptırdım'

26.11.2020 13:44 | Son Güncelleme:
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Akasya Asıltürkmen kaş kaldırma estetiği yaptırdı! 'Tırsa tırsa gittim yaptırdım'

Oyuncu Akasya Asıltürkmen kaş kaldırma estetik yaptırdıktan sonraki halini paylaştı. Ünlü oyuncu "Bu acıyı bilsem yaptırmazdım" dedi.

Akasya Asıltürkmen, kaş kaldırma estetiği yaptırdı. Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram’dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetti.

Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen açıklamasında şunları yazdı:

"Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; on gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım.

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İBRETLİK HALİMİ...

Söyleseydik kaçardınız da dedi bu arada tatlı arkadaş. İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Hayır, pandemi yüzünden iptal edemezdim çünkü doktorumun bir senelik takvimi zaten doluydu. O yüzden tırsa tırsa gittim yaptırdım. Beklemediğim şeyler aslında iyi oldu, bekleseydim yine girmezdim. Bu arada kimsenin korktuğu ürktüğü yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz. Aslında şeytan diyor ilk günkü halini koy da, şimdi IG fotoğrafı kaldırır falan diye koymuyorum. Not: Bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, öz güveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkışıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok, ben bunu yirmi senedir istiyordum. Söyleyeceklerim bu kadar."

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