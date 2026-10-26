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Uzak Şehir’de 70. bölüm öncesi paylaşıldı! Cihan ve Berfin karesi izleyiciyi kızdırdı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in bu akşam ekrana gelecek 70. bölümü yayınlanmadan tartışma yarattı. Alya ve Cihan’ın hikâyesi merakla beklenirken Berfin ve Cihan’ın birlikte paylaşıldığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti.

Uzak Şehir’de 70. bölüm öncesi paylaşıldı! Cihan ve Berfin karesi izleyiciyi kızdırdı

Uzak Şehir’in bu akşam Kanal D’de yayınlanacak 70. bölümü daha yayınlanmadan gündem oldu. Diziye saatler kala paylaşılan bir fotoğraf seyirciyi kızdırdı.

Diziden yayınlanan tanıtımda hamile olduğunu öğrenen Alya, Cihan’ın nişanlanacak olmasıyla büyük üzüntü yaşıyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Alya’nın durumundan habersiz olan Cihan ise verdiği sözü tutarak Mirza’nın kızı Berfin ile nişanlanmaya Mirza’nın konağına gidiyor.

Uzak Şehir’de 70. bölüm öncesi paylaşıldı! Cihan ve Berfin karesi izleyiciyi kızdırdı 1

Cihan'ın Berfin ile yayınlanan karesi sosyal medyada hızla yayıldı. Seyirci Cihan ve Mirza'nın kızı Berfin arasında ciddi yaş farkı olduğunu düşünürken Alya ve Cihan karesi yerine bu karenin yayınlanmasına tepki yağdı.
Uzak Şehir’de 70. bölüm öncesi paylaşıldı! Cihan ve Berfin karesi izleyiciyi kızdırdı 2

Sosyal medyada "Bu ne ya bu nasıl bir rezillik ya kapağa cihal koymamak nedir", "Reytingler dibi görsün", "Sanki Cihan'ın kızını istiyorlar gibi", "Bu sahne mide bulandırıyor" yorumları yapıldı.

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Uzak Şehir
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