Uzak Şehir’de 70. bölüm öncesi paylaşıldı! Cihan ve Berfin karesi izleyiciyi kızdırdı

‘Uzak Şehir’in bu akşam Kanal D’de yayınlanacak 70. bölümü daha yayınlanmadan gündem oldu. Diziye saatler kala paylaşılan bir fotoğraf seyirciyi kızdırdı.

Diziden yayınlanan tanıtımda hamile olduğunu öğrenen Alya, Cihan’ın nişanlanacak olmasıyla büyük üzüntü yaşıyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Alya’nın durumundan habersiz olan Cihan ise verdiği sözü tutarak Mirza’nın kızı Berfin ile nişanlanmaya Mirza’nın konağına gidiyor.

Cihan'ın Berfin ile yayınlanan karesi sosyal medyada hızla yayıldı. Seyirci Cihan ve Mirza'nın kızı Berfin arasında ciddi yaş farkı olduğunu düşünürken Alya ve Cihan karesi yerine bu karenin yayınlanmasına tepki yağdı.



Sosyal medyada "Bu ne ya bu nasıl bir rezillik ya kapağa cihal koymamak nedir", "Reytingler dibi görsün", "Sanki Cihan'ın kızını istiyorlar gibi", "Bu sahne mide bulandırıyor" yorumları yapıldı.