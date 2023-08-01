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Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora son haliyle şoke etti! Bakın hangi mesleği seçti

01.08.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem izleyiciyi ekranı başına kilitleyen Akasya Durağı dizisinde 'Can' karakterine hayat veren çocuk oyuncu Erimşah Bora son haliyle şaşırttı. Şimdilerde genç bir delikanlı olan Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti.

Ünlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli sahneleriyle beş sezon ekranlara gelen 2008 yapımı Akasya Durağı dizisinde Erimşah Bora da rol alıyordu. Dizide şoför Sinan ve kuaför Gülbin'in haylaz oğlu 'Can' karakterini canlandıran Erimşah Bora şimdilerde genç bir delikanlı oldu.

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2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı'nda Levent Ülgen, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer alıyordu.

akasya durağı

Akasya Durağı dizisindeki oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri merak ediliyor. Dizide çocuk oyuncu olan Erimşah Bora'nın son hali görenleri şaşırttı.

erimşah eski

Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra ekranlarda görülmedi.

erimşah bora yeni

Şimdilerde 25 yaşında olan Erimşah Bora'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

erimşah son 2

Sosyal medya hesabını gizli kullanan Bora, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fizik bölümünü kazandı ancak hayali olan oyun sektörü için radikal bir kararla üniversiteden ayrıldı.

erimşah son

Daha sonra özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünü kazanan Erimşah Bora, aktif bir şekilde çalışma hayatına atıldı. Oyun tasarımcılığı yapan Erimşah Bora gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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erimşah bora yeni 2


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