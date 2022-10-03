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Akasya ve Akbatı'nın çatı GES'lerini Akenerji kuracak

03.10.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akasya ve Akbatı'nın çatı GES'lerini Akenerji kuracak

Akenerji ve Akiş Gayrimenkul arasında Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin çatı alanlarında kurulmak üzere güneş elektrik santrali (GES) anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akenerji, İstanbul'un alışveriş merkezlerinden Akasya ve Akbatı'nın çatı GES'lerinin yapımı ile birlikte 15 yıllığına işletmesini ve enerji yönetimini üstlendi.

Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ ve Akiş Gayrimenkul AŞ arasında imzalanan "Güneş Elektrik Santrali Alan Tahsis, Kurulum, Kullanım ve Enerji Yönetimi Hizmeti Sözleşmesi" kapsamında Akiş'in sahip olduğu Akasya ve Akbatı'nın çatı alanlarında "yap-işlet-devret" modeliyle güneş enerjisi santralleri kurulacak.

Akenerji ve Akiş arasındaki iş birliği sayesinde, Akasya ve Akbatı'nın enerji tüketiminin bir kısmı güneş enerjisi santralinden karşılanacak. Proje, enerji maliyetlerinin ve karbon ayak izlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, çatı GES projelerinin şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ettiğini belirterek, "Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında bütünsel bir bakış açısıyla değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklara yapılan tüm yatırımları önemli ve değerli buluyoruz. İstanbul'un iki büyük alışveriş merkezi olan Akasya ve Akbatı AVM'nin bu son derece önemli enerji projesini üslenmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
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