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Akbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılını kutluyor

16.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank Sanat ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi ortak prodüksiyonu ile gerçekleştirilen Peter Pan'in hikayesinden uyarlanan "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikali eylül ve ekim aylarında sahnelenecek

Akbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Akbank Çocuk Tiyatrosu, 50'nci yılında, Türkiye’nin öncü ve yenilikçi sanat kurumlarından Zorlu PSM ve Akbank Sanat iş birliğinde hazırlanan "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" Müzikali yeni sezonda perdelerini açıyor.

Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, yarım asrı geride bırakan Akbank Çocuk Tiyatrosu, çocuklara ilham vermeyi sürdürüyor.

İlk gösterimi 23 Nisan'da Zorlu PSM'de sahnelenmeye başlayan "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikalinin yeni sezon gösterimleri eylül ve ekim aylarında yapılacak.

Yönetmenliğini Mehmet Ergen'in yaptığı müzikalde Yağız Can Konyalı, Elif Gülalp, Sami Levi, Su Sonia Herring ana karakterlere hayat veriyor.

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