Akbank Gençlik Akademisi ilk yılında 15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

Sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında belirledikleri dört değer üzerinden çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Binbaşgil, "Sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, iklim değişikliği ve insan ve toplum. Bu alanlardaki etkin, odaklı çalışmalarımızla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. Bu sebeple yarının liderleri olacak gençlerin gelişim yolculuklarının bir parçası olmayı ve geleceğin yetkinliklerini şimdiden kazandırmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye’de yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ve bu gençlerin geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstleneceklerini belirtti.

Binbaşgil, Akbank Gençlik Akademisi’nin gelişim programlarıyla bugünün gençlerini geleceğin iş hayatına hazırlama konusunda önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi.

- "Gençlerimize iyi bir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz"

Akbank Gençlik Akademisi ile yeni bir gelişim hareketi başlattıklarını vurgulayan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da "Yaklaşık 5 yıl önce geleceğin yetkinliklerine hazırlanmak için yola çıktık, tüm Akbanklıları içine alan kapsamlı bir gelişim yolculuğu başlattık. Şimdi, bugüne kadar edindiğimiz deneyim ve birikimimizi gençler ile paylaşma zamanı." dedi.

Gençlerin geleceğin mimarı olduğunu aktaran Anapa, "Bugünün ve yarının iş yaşamına hazırlanabilmeleri ve geleceği tasarlayabilmeleri için, gelişen teknolojiler ve beklentiler ile paralel yeni yetkinliklerin kazandırılmasına ihtiyaç var. Akbank Gençlik Akademisi, gelişim programları ile gençlere bu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor." şeklinde konuştu

Bu yıl ilk yılları olması sebebiyle 15 bin öğrenciye ulaşmayı planladıklarını sonraki yıllarda bu sayının artacağını belirten Anapa, akademinin yapısı hakkında da şu bilgileri verdi: