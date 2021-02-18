Akbank, ihracatçıları desteklemeye "İhracatçının Gücü Paketi" ile devam ediyor

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank olarak ülke ekonomisinin büyümesinde önemli etkisi olan ihracatçılara gereken her desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl pek çok ülkede ve sektörde yaşanan daralmalara rağmen ülkemizin 170 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmine ulaşması; ihracatçılarımızın başarısını ve gücünü gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Akbank açıklamasına göre banka, ilk kez 2019 yılında ihracatçıların hizmetine sunduğu "İhracatçının Gücü Paketi"ni, her yıl ekonominin gereklilikleri ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda dijital ve yeni içeriklerle destekleyerek ihracatçıların kullanımına sunuyor.

Akbank olarak ihracatçıları destekleyecek şekilde hem avantajlı kredi oranları hem de yeni içerik ve e-ihracata yönelik iş birlikleri ile tüm detayları düşünülmüş bir paket hazırladıklarını aktaran Tugal, "Ayırdığımız özel kaynak kapsamında müşterilerimize 1 yıla kadar vadeli ihracat taahhütlü kredilerde çok cazip oranlarla finansman imkanları sunuyoruz. Kadın ihracatçılarımız için ise ihracata teşvik etmek amacıyla 5 milyon ABD doları ya avroya kadar döviz kredilerinde avro için yüzde 1,25, ABD doları için yüzde 2,25’ten başlayan faiz oranları içeren bir destek paketi hazırladık. Eximbank’a hitaben verilen teminat mektuplarına da avantajlı komisyon oranları ile aracılık etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "KOBİ’lerimize yönelik 10 işlemlik yeni bir tarife paketi oluşturduk"

Tugal, bu seneki paketin içeriğindeki en önemli değişikliklerden birinin çeşitlenen dış ticaret tarifeleri olduğunu belirterek, müşterilere ihtiyaçlarına ve işlem adetlerine göre dış ticaret tarifelerinde çok daha fazla seçenek sunmayı hedeflediklerini kaydetti.