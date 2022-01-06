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Akbank ile NatWest Markets Plc arasında iş birliği anlaşması

06.01.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka, Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik bağlantılı FX hazine işlemleri anlaşmasıyla sorumlu bankacılık, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım daha attı

İSTANBUL (AA) - Akbank ile NatWest Markets Plc arasında sürdürülebilirlik bağlantılı FX hazine işlemleri anlaşması imzaladı.

Akbank'ın açıklamasına göre, banka, etik, çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Akbank, NatWest Markets Plc ile yapmış olduğu Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik bağlantılı FX hazine işlemleri anlaşmasıyla sorumlu bankacılık, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım daha attı.

Sürdürülebilirliği bankacılık anlayışının merkezine alan kurumlardan biri olan NatWest Markets Plc ile gerçekleştirilen anlaşmaya üç sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI’ları) eklendi.

Akbank, anlaşma kapsamında sırasıyla cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini kredilendirmeme ve elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasından oluşan bu performans kriterlerine bağlı kalacağını tekrar güçlü bir şekilde vurguladı. Sorumlu bankacılık ve sürdürülebilirliği stratejileri ile bütünleştirmeyi başaran iki kurum arasında yapılan bu anlaşmayla Akbank taahhütleri ve hedefleri konusunda kararlılığının da bir kez daha altını çiziyor.

- "Sürdürülebilirliği, bir kez daha bankacılık anlayışının merkezinde konumlandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, yaptıkları hazine anlaşmasıyla bir kez daha sürdürülebilirliği bankacılık anlayışının merkezinde konumlandırdıklarını bildirdi.

Muratoğlu, "Anlaşmayla yeni kömür santrali projesi kredilendirmeme taahhüdümüzü yineliyor, bankamız çalışanlarında dengeli bir cinsiyet dağılımı gözeteceğimizin sözünü veriyor ve elektrik ihtiyacımızın yenilenebilir kaynaklardan sağlayacağımızı belirtiyoruz. Bankamızın yenilikçi ESG stratejisi, sadece bankacılık sektöründe değil, tüm özel sektörde örnek gösterilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

NatWest Döviz Masası Başkanı Fabio Madar ise, FX işlemlerini ESG KPI'larıyla uyumlu hale getirmede ve "sürdürülebilirlikle bağlantılı" kavramını FX'e uyarlamada Akbank ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Madar, "NatWest'in hem bir bankayla hem de Türkiye'de imzaladığı ilk ESG FX anlaşması olmasıyla, bu anlaşma müşterilerimizin ESG amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olma hedefimizin bir başka örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

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