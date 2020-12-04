Akbank Mobil'de yenilikler sürüyor

İSTANBUL (AA) - Geçtiğimiz yıl tamamen yenilenen Akbank Mobil, bugüne kadar birçok güncelleme ile müşterilerine yeni hizmetler sunarken, bankacılık deneyimini de sürekli iyileştirmeye devam ediyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen tasarım kuruluşları tarafından birçok ödüle layık görülen Akbank Mobil, hizmetleri, akıllı altyapısı, tasarımı, deneyimi ve sadeliğiyle müşterilerine verdiği hizmeti her güncelleme ile daha da ileri taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank Mobil'i tasarlarken müşteriyi odağa aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz için anlamlı deneyimler üretmek çok önemli. Akbank Mobil'de müşterilerimiz için onlara özel bir iletişim alanı tasarladık. Geçtiğimiz yıl Eylül'den bu yana Akbank Mobil'de müşterilerimizin büyük verisinden yola çıkarak, onlar için anlamlı, kişiselleştirilmiş içerikler üretiyoruz.

Aylık, haftalık nakit akış özetleri, harcama iadesi bilgileri, haftalık nakit akış öngörüsü gibi akıllı ipuçları zaten uzun zamandır müşterilerimize bu servis ile sunuyoruz. Yeni güncelleme ile birlikte artık müşterilerimiz beğenilerine göre oylayarak bu alandaki içeriği daha da kişiselleştirebilecek."