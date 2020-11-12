Akbank müşterileri Kolay Adres ile hızlı para transferi yapabilecek

İSTANBUL (AA) - Akbank, Merkez Bankası'nın 8 Ocak 2021 itibarıyla sunacağı FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ve Kolay Adres uygulaması ile müşterilerinin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 7/24, hızlı ve kolay para transferi yapılmasına imkan sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kolay Adres uygulaması ile müşteriler cep telefonu, e-posta, TCKN/VKN/Pasaport numarası bilgilerini Akbank'taki hesabına ait bir IBAN ile eşleştirebiliyor.

Bu eşleştirme sonrasında uzun IBAN numarasının girilmesi ya da paylaşılması yerine eşleştirme yapılan bilgi kullanılarak dijital kanallar üzerinden kolaylıkla para transferi yapılabilecek.

Ayrıca FAST sistemi ile yurt içinde bireysel müşteriler tarafından 1.000 TL'ye kadar para transferleri de 7/24 gerçekleştirilebilecek.

Kolay Adres uygulaması müşteriye, hem kolaylık hem de zaman kazandırıyor. Bu kolaylıktan 8 Ocak itibarıyla bireysel ve tüzel tüm müşteriler faydalanabilecek.

Böylece müşteriler eşleştirdikleri Kolay Adresleri ile hesaplarına para transferi alabilecek veya başka Kolay Adreslere para gönderimi yapabilecek.