Akbank Sanat'ta "Günümüz Sanatçıları Sergileri"nin 40. yılına özel sergi açıldı

İSTANBUL (AA) - Kurulduğu günden itibaren çağdaş sanat alanındaki çalışmaları teşvik eden ve sanatçılara destek olan Akbank Sanat'ta "Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

"Günümüz Sanatçıları Sergileri"nin 40 yılına ışık tutan dokümantasyonu içeren sergide, belgeler, fotoğraflar, videolar izleyicilere dijital ortamda sunuluyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, "Akbank Günümüz Sanatçıları Sergisi'nin bu yıl 40. yılını kutladık. Mayıs, haziran ayında da bu seneki yarışma sergisini gerçekleştirmiştik. Bir bölümünü de serginin, metaverse yapmıştık. 40. yıl olduğu için özel olarak da ikinci bir sergi hazırladık, Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde ve tasarımını Bülent Erkmen gerçekleştirdi." dedi.

Bigalı, serginin içeriğine değinerek, şunları kaydetti:

"40 yıl boyunca bu yarışma sergilerine başvuran tüm sanatçılar ve onların başvurularını yaptıkları işler, eserler ve jüri ile tüm yazışmaları yani komple bütün arşivi sergiliyoruz. Her yılı bir ekranda görebilirsiniz ve özellikle sanat öğrencilerinin bu sergiyi gezmesini, şu anda Türkiye'de çok değerli yerlere gelen, çok önemli sanatçıların hemen hemen hepsinin geçmişte bu yarışmaya katıldığını görüyoruz. Bu da bizim için çok gurur verici. Ben bunun, Türk çağdaş sanatının benliği açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Herkesi bu sergiye bekliyorum."

Beyoğlu'ndaki Akbank Sanat'ın iki katına yayılan serginin girişinde, 40 yılın sergilerine katılan ve katkısı olan 1147 kişinin isimleri, bir enstalasyonla sergileniyor.

Birinci katın tamamında ise 40 yılın tüm bilgileri ve belgeleri, bir dokümantasyon anlayışıyla 40 ekranda sergileniyor.

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından 1980 yılında başlatılan, 2003 yılından itibaren de Akbank Sanat iş birliği ile devam eden "Günümüz Sanatçıları Sergileri", Türkiye sanat ortamında önemli bir yer kaplıyor.

Sergi, 19 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

