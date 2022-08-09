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Akbank ve Unilever, Yemeksepeti Nar ile 60 bin restorana özel avantajlar sunacak

09.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank ve Unilever, Yemeksepeti Nar ile 60 bin restorana özel avantajlar sunacak

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, iş ortağı restoranların dijitalleşmeleri ve işlerini büyütmeleri için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Nar projesi ile Yemeksepeti iş ortakları, Türkiye'nin öncü markalarından indirim ve özel avantajlı fiyat fırsatlarından yararlanıyor. Böylece Yemeksepeti, 60 bine yakın iş ortağı restorana gıda, temizlik, akaryakıt ve mutfak malzemesi gibi ürün ve hizmetlerden indirimli olarak faydalanma imkanı sunuyor.

Yeni bir anlaşma ile Yemeksepeti Nar'a katılan Unilever; geniş ürün portföyü, kalitesi ve uygun fiyatlarıyla Yemeksepeti üye restoranlara avantajlı fırsatlar sağlayacak.

Akbank da Nar'a katılarak Yemeksepeti iş ortaklarının finansal ürünlerle ilgili ihtiyaçlarının kolay, verimli ve güvenilir bir şekilde karşılanmasına destek olacak.

Yemeksepeti My Restaurant uygulaması üzerinden giriş yapılabilen Nar hizmeti ile Yemeksepeti iş ortakları verimlilik, tasarruf ve maliyet yönetimi avantajı kazanırken, Nar projesine katılan markalar da iş hacmini genişletiyor ve yeni müşterilere ulaşıyor.

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