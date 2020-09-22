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Akbank, yatırımcı ilişkilerinde Türkiye'nin en iyisi seçildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Akbank, yatırımcı ilişkilerinde Türkiye'nin en iyisi seçildi

İSTANBUL (AA) - Akbank, Institutional Investor'ın düzenlediği "Yatırımcı İlişkileri Anketi" kapsamında bu yıl "En İyi CEO", "En İyi CFO", "En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı" ve "En İyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olmak üzere tüm kategorilerde Türkiye birincisi seçildi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, 50 yılı aşkın süredir yatırımcı ilişkileri alanında yaptığı uluslararası anket çalışmaları ile tanınan Institutional Investor'ın "EMEA Bölgesi Yatırımcı İlişkileri Anketi"nde dikkat çekici bir başarıya imza attı ve bu yıl Türkiye'deki piyasa değerine göre büyük ölçekli kurumlar arasında bütün kategorilerin birincisi seçildi.

Detaylı metodolojisi ile dikkat çeken anketin Türkiye etabında 43 halka açık kurum ve 129 profesyonel, yatırımcı ve analistler tarafından aday gösterilerek oylandı. Geniş katılımlı anket sonucunda Akbank, bütün kategorilerde ilk sırada yer aldı.

Genel Müdür Hakan Binbaşgil "En İyi CEO", Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı "En İyi CFO", Akbank Yatırımcı İlişkileri Bölümü "En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı", Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Ebru Güvenir ise "En İyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

Akbank, Türkiye'nin uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtılması ve Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin yatırımcılara doğru şekilde anlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yatırımcı ilişkileri alanındaki faaliyetleriyle Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki profilini yükselterek ekonomiye katkı sağlayan Akbank'ın bu ödülleri kazanmasında, yönetim kalitesinin yanı sıra tutarlı, şeffaf, kesintisiz ve proaktif iletişim yaklaşımı büyük rol oynuyor.

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