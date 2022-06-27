YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Akbank'a sürdürülebilir finansman alanında 3 önemli ödül

Akbank'a sürdürülebilir finansman alanında 3 önemli ödül

27.06.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil: - "Türkiye’de sürdürülebilir finansman alanında uzun vadeli taahhüt veren ilk mevduat bankası olarak, bu yıl Global Finance tarafından bu alanda ilk kez verilen ülke ödüllerinde 'Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası' seçilmemizi çok anlamlı buluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akbank, Global Finance tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2022 kapsamında üç ödülün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2021 başında güncellediği sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında önemli bir dönüşümden geçen Akbank, bu alana liderlik eden uluslararası bankalar arasında yerini aldı.

Sürdürülebilir finansmanla ilgili çevresel ve sosyal etki değerlendirmesinden yönetişim yapısına pek çok kriterin değerlendirildiği ödül programında Akbank bu yıl ilk kez verilen ülke ödüllerinde "Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası" seçildi. Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde de önemli başarılara imza atan Akbank, "Sürdürülebilir Proje Finansmanında Üstün Liderlik" ve "Sosyal Bonolarda Üstün Liderlik" ödüllerine de layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, somut taahhütlerden oluşan sürdürülebilirlik stratejileriyle aldıkları mesafeden dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sürdürülebilir finansmanın stratejilerinin merkezindeki 4 değer alanından biri olduğunu belirten Binbaşgil, "Türkiye’de sürdürülebilir finansman alanında uzun vadeli taahhüt veren ilk mevduat bankası olarak, bu yıl Global Finance tarafından bu alanda ilk kez verilen ülke ödüllerinde 'Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası' seçilmemizi çok anlamlı buluyoruz. Sosyal bonolar ve sürdürülebilir proje finansmanındaki başarılarımızla da sınırları aşarak coğrafyamızda lider gösterilmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, sektöre ve müşteriye sundukları özel yenilikçi sürdürülebilir finansman ürünleriyle yeşil dönüşüm yolculuklarında müşterilerinin yanında olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir finansman alanında taahhütlerimizi açıkladığımız 2021 başından beri 37 milyar TL kredi desteği sağladık. Tüm segmentlerde geliştirdiğimiz müşterilere özel çözümlerimiz pozitif etki yaratıyor. Elektrikli araç üretimi ve satın alımı, demir yolu ulaşımı gibi öncü finansman yapılarımızla mobilitenin düşük karbon ekonomisine geçişini destekliyoruz. Yenilenebilir enerji projelerinin toplam enerji üretim kredilerimiz içerisindeki payı ise yüzde 84 gibi yüksek bir orana ulaştı.

Sürdürülebilirlikle ilintili fonlama alanında da Türkiye’de hedef belirleyen ilk ve tek banka olduk. 2021’de farklı ve öncü işlemlerimizle 2 milyar dolardan fazla sürdürülebilir fonlama sağladık. Böylece 2021 için yüzde 30 olan toplam borçlanma içindeki sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma hedefimizi de aştık. Bu oran, 2021 sonu itibariyle yüzde 40’a, 2022’nin birinci çeyreği itibarıyla ise yüzde 45’e ulaştı.

Akbank olarak diğer bir farklılığımız ise bu alanda bireylere sunduğumuz yenilikçi yatırım ürünleri oldu. Sağlık yatırımlarına finansman sağladığımız 'Türkiye’nin İlk Yurtiçi Sosyal Bonoları' ve Ak Portföy’ün sürdürülebilirlik temalı fonları ise 2022’nin ilk çeyreği itibarıyla toplam 3 milyar TL hacme ulaştı. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, borçlanma işlemlerimiz ve bu alandaki uluslararası girişimlere desteğimizle sürdürülebilir finansman alanındaki liderliğimizi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldüKuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldü
GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbestGÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbest
Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıBayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Akbank

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:27
Öğle
13:12
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.