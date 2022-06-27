Akbank'a sürdürülebilir finansman alanında 3 önemli ödül

İSTANBUL (AA) - Akbank, Global Finance tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2022 kapsamında üç ödülün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2021 başında güncellediği sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında önemli bir dönüşümden geçen Akbank, bu alana liderlik eden uluslararası bankalar arasında yerini aldı.

Sürdürülebilir finansmanla ilgili çevresel ve sosyal etki değerlendirmesinden yönetişim yapısına pek çok kriterin değerlendirildiği ödül programında Akbank bu yıl ilk kez verilen ülke ödüllerinde "Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası" seçildi. Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde de önemli başarılara imza atan Akbank, "Sürdürülebilir Proje Finansmanında Üstün Liderlik" ve "Sosyal Bonolarda Üstün Liderlik" ödüllerine de layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, somut taahhütlerden oluşan sürdürülebilirlik stratejileriyle aldıkları mesafeden dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sürdürülebilir finansmanın stratejilerinin merkezindeki 4 değer alanından biri olduğunu belirten Binbaşgil, "Türkiye’de sürdürülebilir finansman alanında uzun vadeli taahhüt veren ilk mevduat bankası olarak, bu yıl Global Finance tarafından bu alanda ilk kez verilen ülke ödüllerinde 'Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası' seçilmemizi çok anlamlı buluyoruz. Sosyal bonolar ve sürdürülebilir proje finansmanındaki başarılarımızla da sınırları aşarak coğrafyamızda lider gösterilmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, sektöre ve müşteriye sundukları özel yenilikçi sürdürülebilir finansman ürünleriyle yeşil dönüşüm yolculuklarında müşterilerinin yanında olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir finansman alanında taahhütlerimizi açıkladığımız 2021 başından beri 37 milyar TL kredi desteği sağladık. Tüm segmentlerde geliştirdiğimiz müşterilere özel çözümlerimiz pozitif etki yaratıyor. Elektrikli araç üretimi ve satın alımı, demir yolu ulaşımı gibi öncü finansman yapılarımızla mobilitenin düşük karbon ekonomisine geçişini destekliyoruz. Yenilenebilir enerji projelerinin toplam enerji üretim kredilerimiz içerisindeki payı ise yüzde 84 gibi yüksek bir orana ulaştı.

Sürdürülebilirlikle ilintili fonlama alanında da Türkiye’de hedef belirleyen ilk ve tek banka olduk. 2021’de farklı ve öncü işlemlerimizle 2 milyar dolardan fazla sürdürülebilir fonlama sağladık. Böylece 2021 için yüzde 30 olan toplam borçlanma içindeki sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma hedefimizi de aştık. Bu oran, 2021 sonu itibariyle yüzde 40’a, 2022’nin birinci çeyreği itibarıyla ise yüzde 45’e ulaştı.

Akbank olarak diğer bir farklılığımız ise bu alanda bireylere sunduğumuz yenilikçi yatırım ürünleri oldu. Sağlık yatırımlarına finansman sağladığımız 'Türkiye’nin İlk Yurtiçi Sosyal Bonoları' ve Ak Portföy’ün sürdürülebilirlik temalı fonları ise 2022’nin ilk çeyreği itibarıyla toplam 3 milyar TL hacme ulaştı. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, borçlanma işlemlerimiz ve bu alandaki uluslararası girişimlere desteğimizle sürdürülebilir finansman alanındaki liderliğimizi sürdüreceğiz."

