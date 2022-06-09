Akbanklılar ve sevdikleri için Akbanklı Ailem Akademisi kuruldu

İSTANBUL (AA) - Akbank, Prof. Dr. Selçuk Şirin ile birlikte Akbanklılar ve sevdiklerinin diledikleri zaman farklı gelişim fırsatlarından yararlanabilmeleri amacıyla Akbanklı Ailem Akademisi'ni kurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbanklıların iyi olma halini desteklemek için yürütülen tüm çalışmaları "İyi Bir Sen" çatısı altında toplayan Akbank, yeni bir proje hayata geçirdi.

Banka, Akbanklılar ve sevdiklerine diledikleri zaman farklı gelişim fırsatlarından yararlanabilmeleri için Prof. Dr. Selçuk Şirin ile birlikte Akbanklı Ailem Akademisi'ni kurdu.

Akbanklıların yanı sıra ailelerinin ve sevdiklerinin üye olabileceği Akbanklı Ailem Akademisi, sağlık, psikoloji, kültür ve sanat, ebeveynlik, çocuk gelişimi gibi birçok farklı alanda etkinlikler, söyleşiler, atölyeler ve online içeriklerle banka çalışanlarını ve sevdiklerini buluşturacak. Akademi, bunun yanı sıra sürdürülebilirlik alanında hem çocuklara hem de yetişkinlere özel içerikler de sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, bundan sonra tüm Akbanklılar ve ailelerinin Akbanklı Ailem Akademisi ile bir araya geleceğini ve diledikleri zaman farklı gelişim fırsatlarından yararlanabileceklerini bildirdi.

Akbanklı Ailem Akademisi ile uzun zamandır hayalini kurdukları kapsamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Anapa, "Akbanklılar ve sevdiklerinin fiziksel ve psikolojik sağlıktan dijital dünyaya, entelektüel birikimden çocuk gelişimine kadar birçok konuda online kaynaklara ulaşabilmesi, atölye ve seminerlere katılarak farklı uygulamalardan birlikte yararlanabilmesi için Akbanklı Ailem Akademisi'ni hayata geçirdik. Akbanklı Ailem Akademisi ile Akbanklılar, tüm içeriklerden sevdikleri ile birlikte yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

- 1 Milyon Kitap projesine de katkı sağlanacak

Prof. Dr. Selçuk Şirin de yaşam boyu gelişimin ve farklı disiplinlerden beslenmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Akbank Akademi ekibi ile aylarca süren hazırlıklar sonucu ortaya çıkan Akbanklı Ailem Akademisi ile hem Türkiye'deki diğer kurumlara hem de dünyaya model olacak bir kurum içi aile destek programı oluşturduğumuza inanıyorum. Özellikle pandemi sonrası daha net olarak ortaya çıktı ki bireylerin tek başına sağlıklı, mutlu ve başarılı olması yetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birlikte çalışılan arkadaşların ve bir arada yaşanılan geniş aile bireylerinin sağlığı, mutluluğu ve başarısının da bir o kadar önemli olduğunu aktaran Şirin, şunları kaydetti:

"Bireyi geniş aile kavramının içinde bir parça olarak gören Akbanklı Ailem Akademisi, işte bu bütünsel yaklaşımla tasarlandı. Akademi, aile kavramını sadece çekirdek aile değil en geniş şekilde tüm aile fertlerini içerecek şekilde tarif ediyor. Destek programlarını tasarlarken hamilelik ve ilk 3 yaş, okul öncesi dönem (3-6 yaş), okul dönemi (7-12 yaş), ergenler (12-18 yaş), gençler, yetişkinler ve büyükler için ayrı ayrı programlar tasarladık. Her bir grup için bütünsel şekilde fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi odağına alan programlar geliştirdik. Umudum odur ki gerek bilimsel altyapısı gerek bütünsel yaklaşımı ile özgün bir tasarım olan Akbanklı Ailem Akademisi, Akbanklılara destek olmanın yanı sıra ülkemizdeki diğer kurumlara ilham olacak ve Türkiye'den dünyaya önemli bir model sunacaktır."

Tanıtımda, Akbank'ın, tüm çocukların doğumdan itibaren kitaplarla buluşması amacıyla Prof. Dr. Selçuk Şirin'in hayata geçirdiği 1 Milyon Kitap projesine de katkı sağladığı duyuruldu. Banka, farklı STK'lerle iş birliği yaparak 60 bin kitap bağışı yapacak.

