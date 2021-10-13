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Akbank’tan "Çatı GES Yatırım Kredisi"

13.10.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal: - "Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman alanında somut hedef veren ilk mevduat bankası olarak 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" - "Kredi portföyümüzün iklim değişikliğine olan etkisini 2030 yılına kadar azaltma hedefimiz de var. Bu ürünümüz ve iş birliklerimiz ile hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adım daha atıyoruz”

İSTANBUL (AA) - Akbank, "Çatı GES Yatırım Kredisi" ürününü sürdürülebilirlik odaklı ürünleri arasına ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sürdürülebilirlik odaklı ürünlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Yeşil Dış Ticaret Paketi ile müşterilerine uygun fiyatlı uluslararası fon transferi paketini sunan Akbank, ayrıca yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğine katkı sağlayan yatırım malı alımlarında müşterilerini Aklease’in sürdürülebilir ECOLease ürünleri ile uzun vadeli ve uygun finansman maliyeti ile de buluşturmuştu.

Akbank bu defa, "Çatı GES Yatırım Kredisi" ürünü ile çevresel ayak izini azaltmak isteyen müşterilerine finansman desteğini çeşitlendiriyor.

Bu ürün ile enerji verimliliği çalışmalarının hızlandırılması, temiz üretim çalışmalarının desteklenmesi, karbon ayak izinin azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Böylece Akbank, "Çatı GES" kurulumlarının finansmanında özel ürünler ve fiyatlar sunarak düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırıyor. Banka ayrıca, müşterilerinin uçtan uca ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye’nin önde gelen EPC (Engineering Procurement and Construction) “Mühendislik, Tedarik ve Kurulum” firmaları ile iş birlikleri kuruyor.

- "Çevresel ayak izimizi azaltıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şunları kaydetti:

“Akbank olarak pozitif etkimizi arttırırken, çevresel ayak izimizi de azaltıyoruz. Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü banka olma hedefiyle yola çıkarak sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, insan&toplum ve iklim değişikliği çalışmalarına odaklanıyoruz. Ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişine destek için çalışmalarımız, söz verdiğimiz gibi hız kesmeden devam ediyor. Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman alanında somut hedef veren ilk mevduat bankası olarak 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan, kredi portföyümüzün iklim değişikliğine olan etkisini 2030 yılına kadar azaltma hedefimiz de var. Bu ürünümüz ve iş birliklerimiz ile hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adım daha atıyoruz.”

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