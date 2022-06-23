Akbank'tan gençlere ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - Akbank, ilk kredisini kullanmak isteyen 18 ila 26 yaş arasındaki gençler için avantajlı bir ürün hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, gençlerin ilk finansman ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına destek oluyor.

İlk ihtiyaç kredisini Akbank'tan kullanan gençler, sadece bu kredilerinde değil, bankadan 3 yıl boyunca kullanacakları tüm ihtiyaç kredilerinde tahsis ücreti ödemeyecek.

18-26 yaş aralığında bugüne kadar hiç ihtiyaç kredisi kullanmamış gençler bankanın hızlı ve kolay mobil deneyimiyle sunduğu ihtiyaç kredisinden yararlanabiliyor.

İlk kredisini kullanacak gençlerin 3 yıl boyunca alacakları diğer ihtiyaç kredilerinden de tahsis ücreti alınmıyor olması, gündelik yaşamda sürekli değişen ihtiyaçların ötelenmemesini, şartlara göre uygun kredi kullanımının gönül rahatlığıyla yapılmasını sağlıyor.

Yasal vade sınırları kapsamında kullanılabilecek kredinin ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi ödemeye krediyi kullananın tercihine göre 3 ay sonra da başlanabiliyor.

