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Akbank’tan kadın girişimcilere özel ihracat kredisi desteği

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal: -"Pandemi sürecinin dünya ticaretinde oluşturduğu daralmalara rağmen, Türkiye’nin ilk 9 ayda 118 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirmesi ihracatçıya verilen desteğin her zaman karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi"

İSTANBUL (AA) - Akbank, kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için ihtiyaç duydukları finansal desteği ihracat kredisi ile sağlıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, yüzde 51 ve üzeri kadın ortaklık payı olan girişimcilere ayrılan özel kaynakla ihracat taahhütlü kredilerde cazip finansman imkanları sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank’ın sağlam finansalları ve sürdürülebilirlik vizyonuyla, Türkiye ekonomisi ve paydaşları için yarattığı katma değeri artırdığını belirterek, "Akbank olarak, ülke ekonomisinin büyümesinde ihracatın önemli rol oynadığına inanıyoruz.

Pandemi sürecinin dünya ticaretinde oluşturduğu daralmalara rağmen Türkiye’nin ilk 9 ayda 118 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirmesi ihracatçıya verilen desteğin her zaman karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi. Benzeri görülmemiş bu süreçte ticari olumsuzlukların etkisini azaltmak amacıyla avantajlı finansman olanaklarından, dijital ürün ve hizmetlere kadar çok geniş bir yelpazede ihracatçımızın yanında olduk’." ifadelerini kullandı.

Tugal, kadın girişimcilere hem finansmana ulaşmalarını kolaylaştıracak çözümler üreterek hem de danışmanlık hizmeti sunarak onları ihracat için cesaretlendirdiklerini vurgulayarak, başarılı kadın girişimcilerin daha da artması için 1 yıla kadar vadeli ihracat taahhütlü döviz kredilerinde 50 baz puan faiz indirimi ile sunduklarını ve özel faiz oranı ile kullandırılacak bu krediler için üst limitin 500 bin USD/EUR olacağını kaydetti.

Akbank, kadın ihracatçıları sadece finansal olanaklarla değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki Global Ticaret Merkezleri’ndeki Dış Ticaret Yöneticileri ile de destekliyor.

İhracatçılar, 444 23 23 dış ticaret destek hattı ile ihtiyaç duydukları her an dış ticaret ve dış ticaretin finansmanı alanlarındaki danışmanlık hizmetlerinden faydalanabiliyor

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