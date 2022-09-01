Akbank’tan okula dönüşe özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Akbank, okula dönüş alışverişlerinde Axess ve Wings sahiplerine özel 1.800 TL’ye varan chip-para, 52.000’i aşan mil puan, yüzde 30’a varan indirim ve taksit kampanyalarını Juzdan uygulamasından sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni kampanya kapsamında Axess ve Wings sahipleri, okula dönüş alışverişlerinde hem gönülleri hem chip-paraları kazanacak hem de eğitim kurumlarındaki ödemelerinde taksit imkânlarından faydalanacak.

Axessliler 18 Eylül’e kadar giyim ve kırtasiye sektörlerinde yapacakları ilk 500 TL ve üzeri alışverişten sonraki her 500 TL ve üzeri alışverişinde 40 TL, toplamda 120 TL chip-para kazanıyor.

Kullanıcılar, elektronik ve mobilya sektörlerinde ise 1.500 TL üzeri alışverişine 50 TL, toplamda 100 TL kazanıyor. Wings sahipleri de giyim ve kırtasiye sektörlerindeki ilk 750 TL ve üzeri alışverişten sonraki her 750 TL ve üzeri alışverişinde 6.000, toplamda 18.000 Mil Puan kazanıyor.

Müşteriler, elektronik ve mobilya sektörlerindeki 2.000 TL ve üzeri ilk alışverişinde 7.500, toplamda 15.000 TL Mil Puan kazanıyor. 30 Eylül’e kadar eğitim kurumlarında yapılacak 1.000 TL ve üzeri peşin alışverişlerinde ücretsiz, faizsiz 5 taksit fırsatı da Axess ve Wings sahiplerini bekliyor.

Juzdan’da ayrıca 100’lerce markada chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

"Kampanyaya katılan Axess üye iş yeri eğitim kurumlarındaki harcamalara +4 taksit. Kampanyaya katılan Axess üye iş yeri kitap, kırtasiye, oyuncakçılardaki harcamalara +4 taksit sözkonusu.

Ayrıca, Axess ve/veya Wings sahibi olmayanlar Juzdan’dan anında Akbanklı olup, anında kullanım özellikli cebe inen karta başvurup hemen tüm kampanyalardan faydalanabilecek.

30 Eylül’e kadar ilk kez Axess ve/veya Wings’e başvuranlar market ve akaryakıt sektörlerindeki her 750 TL ve üzeri harcamasına 150 TL, toplamda 750 TL indirim kazanıyor ve ilk yıl kart ücreti ödemiyor.

