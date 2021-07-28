Akbank’tan yılın ilk yarısında 4 milyar 134 milyon TL konsolide net kar

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bankamız, 1 milyar 466 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 134 milyon TL konsolide net kar elde etti." dedi.

Bankada yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Binbaşgil, Akbank’ın 2021 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendirdi.

Binbaşgil, "Ülkemiz dâhil dünyanın pek çok yerinde devam etmekte olan başarılı aşı kampanyaları bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz sağlık krizinin etkisinin azalacağı konusunda umut veriyor. Buna paralel olarak canlanan ekonomik aktivite de dünyada hızlı bir toparlanma sürecine girileceğine işaret ediyor. Salgın sürecinde önemli bir rol üstlenen Türk bankacılık sektörü, her zaman olduğu gibi bu yeni dönemde de ülkemizin sürdürülebilir büyümesine destek olacaktır. Türkiye’nin geleceğine inanan bir banka olarak Akbank, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- "2021’in ilk yarısında ekonomimize 373 milyar TL destek sağladık"

Bankanın 2021 performansına dair detay veren Binbaşgil, "2021’in ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 307 milyarı nakdi olmak üzere toplam 373 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 327 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 538 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 1 milyar 466 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 134 milyon TL konsolide net kar elde etti." açıklamasında bulundu.

Akbank’ın Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdiğine değinen Binbaşgil şunları aktardı:

"10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımıza, yurt dışından 150’nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar civarında, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi. Bu güçlü talep uluslararası borçlanma işlemlerindeki uzmanlığımız, başarılı borçlanma stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalarımızın bir yansıması. İhraçtan elde ettiğimiz fonları ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız.

Reel sektörümüze kaynak sağlamayı sürdürürken daha yaşanılabilir bir dünya için de sorumluluk almaya ve yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde sürdürülebilirlik alanında somut hedefler veren öncü bankalardan biri olarak, sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarındaki hedeflerimize Akbanklıların desteğiyle ulaşacağımıza inanıyoruz."

- "Herkese eşit fırsatlar sunan bir çalışma ortamı yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Sürdürülebilirlik stratejilerinin dört temel alanından biri olan "insan ve toplum" bünyesinde çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetlerinin yer aldığına değinen Binbaşgil, "Fırsat eşitliğini ilke edinen çalışmalarımız paralelinde tamamen yetkinlik ve performans odaklı süreçler işletiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bu çerçevede önem ve öncelik verdiğimiz bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda çalışma arkadaşlarımızın yüzde 53’ünün kadınlardan oluşmasından dolayı çok mutluyuz. Yine üst düzey yönetici pozisyonlarımızın önemli bir kısmının da kadın çalışanlarımızdan oluşmasını çok değerli buluyoruz. Herkese eşit fırsatlar sunan bir çalışma ortamı yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Gelişim odaklı, yenilikçi ve çok yönlü Akbanklıların en önemli değerleri olduğunun altını çizen Binbaşgil, "Kendilerini ve yaptıkları işi dönüştüren çalışma arkadaşlarımız geleceğin bankacılığını bugünden sunmak için çalışıyorlar. Özverili performansları için çalışma arkadaşlarımız ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

